Сады Придонья стали выпускать соломку





Компания ввела в эксплуатацию завод по производству соломки, которую используют в порционных форматах 0,2 л и 0,125 л. Объем инвестиций составил 90 млн рублей.

Компания «Сады Придонья» решила полностью исключить закупку со стороны соломки для соков детских форматов 0, 2 л и 0,125 л, построив завод по ее производству. В сентябре новое предприятие ввели в эксплуатацию. Установленные 4 линии смогут осуществлять выпуск 56 млн соломки в месяц, это 600 млн штук в год.

По словам первого вице-президента по производству Ивана Самохина, срок окупаемости нового объекта 2 года.

– Этот проект был реализован в короткие сроки, – говорит Иван Самохин. – Мощность завода эквивалентна мощности наших производственных линий, которые выпускают порционные форматы 0,2 л. и 0,125 л. Теперь, благодаря собственному производству, мы сможем более гибко управлять запасами и оперативно реагировать на изменение спроса, а также оптимизировать логистику.

На данный момент работа ведется в одну смену, на производстве задействовано 12 человек. Строительство нового объекта стало важным шагом для компании в реализации своей стратегии устойчивого развития и повышения конкурентоспособности на рынке.

Фото: Сады Придонья.

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