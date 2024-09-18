Сады Придонья стали выпускать соломку

Экономика 18.09.2024 15:28 Реклама
0
18.09.2024 15:28 Реклама
Компания ввела в эксплуатацию завод по производству соломки, которую используют в порционных форматах 0,2 л и 0,125 л. Объем инвестиций составил 90 млн рублей.
Компания «Сады Придонья» решила полностью исключить закупку со стороны соломки для соков детских форматов 0, 2 л и 0,125 л, построив завод по ее производству. В сентябре новое предприятие ввели в эксплуатацию. Установленные 4 линии смогут осуществлять выпуск 56 млн соломки в месяц, это 600 млн штук в год.
По словам первого вице-президента по производству Ивана Самохина, срок окупаемости нового объекта 2 года.
– Этот проект был реализован в короткие сроки, – говорит Иван Самохин. – Мощность завода эквивалентна мощности наших производственных линий, которые выпускают порционные форматы 0,2 л. и 0,125 л. Теперь, благодаря собственному производству, мы сможем более гибко управлять запасами и оперативно реагировать на изменение спроса, а также оптимизировать логистику.
На данный момент работа ведется в одну смену, на производстве задействовано 12 человек. Строительство нового объекта стало важным шагом для компании в реализации своей стратегии устойчивого развития и повышения конкурентоспособности на рынке.
Фото: Сады Придонья.
Реклама. https://pridonie.ru. ИНН 3403014273
На «Красном Октябре» отметили 50-летие электросталеплавильного цеха № 318.09.2024 13:35 Реклама
Экономика 18.09.2024 13:35 Реклама
Удар по майнингу и «серым» автомойкам: новую систему тарифов на электричество вводят в Волгоградской области18.09.2024 12:00
Экономика 18.09.2024 12:00
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредитных карт с кешбэком17.09.2024 16:36 Реклама
Экономика 17.09.2024 16:36 Реклама
Эксперты зафиксировали снижение размера платы за ЖКХ в Волгоградской области16.09.2024 15:51
Экономика 16.09.2024 15:51
Дыры не будет: в Волжском коммерческие банки помогут подлатать бюджет16.09.2024 10:06
Экономика 16.09.2024 10:06
Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в Волгограде15.09.2024 16:56
Экономика 15.09.2024 16:56
Эксперт: рынок первички может обрушиться в ближайшие месяцы13.09.2024 15:26
Экономика 13.09.2024 15:26
Центробанк из-за роста цен поднял ключевую ставку до 19%13.09.2024 15:18
Экономика 13.09.2024 15:18
Новый раздел «Зарплатный проект» в Уралсиб Бизнес Онлайн13.09.2024 13:26 Реклама
Экономика 13.09.2024 13:26 Реклама
ПСБ открыл в Волгоградской области первый офис нового формата12.09.2024 17:57 Реклама
Экономика 12.09.2024 17:57 Реклама
Цены на масло в Волгоградской области ФАС взяла на карандаш12.09.2024 15:57
Экономика 12.09.2024 15:57
АИ-98 подорожал за неделю на полрубля в Волгограде12.09.2024 08:02
Экономика 12.09.2024 08:02
Возвращённый в госсобственность «Волжский оргсинтез» повторно приватизируют за 20,9 млрд рублей10.09.2024 06:47
Экономика 10.09.2024 06:47
Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картам09.09.2024 15:53 Реклама
Экономика 09.09.2024 15:53 Реклама
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку труда09.09.2024 13:38
Экономика 09.09.2024 13:38