Экономика

Такого не было: АИ-98 в Волгоградской области за неделю подорожал почти на 2,5 рубля

Экономика 19.09.2024 08:31
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19.09.2024 08:31


Стоимость автомобильного  топлива  в регионе снова выросла за неделю. Но самый резкий рост произошел ценой на бензин АИ-98. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, данная  марка бензина подорожала за неделю на 2,34 рубля за литр. Средняя стоимость этого автомобильного топлива выросла до 75,45 рубля за литр. Это рекордное подорожание АИ-98. 
Зафиксирован рост цен и на другие марки бензина. АИ-92 стал дороже на 5 копеек – 53,76 рубля, АИ-95 – на 3 копейки (59,86 рубля).
Дизтопливо подорожало за неделю на 11 копеек – до 64,19 рубля за литр. 

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