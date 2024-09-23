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Самая яркая машина в мире: горную технику, разрисованную детьми, спустили в рудник Гремячинского ГОКа

Общество 23.09.2024 12:37
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23.09.2024 12:37


В рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината спустилась самая необычная горная техника. Других таких машин в мире просто не существует. Ее кузов и борта расписаны яркими граффити и добрыми пожеланиями, по-детски искренними рисунками сильных шахтеров в касках с логотипом ЕвроХима и неумелыми детскими подписями.
Трогательные послания, изображения солнца и смешных человечков – подарок шахтерам ЕвроХим-ВолгаКалия от юных котельниковцев.

Буровая установка и машина для доставки взрывчатых материалов прямо из выработок рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината приехали на главную площадь города Котельниково 24 августа во время мероприятий, посвященных Дню шахтера, годовщине проекта «Котельниково – земля героев», 23-летию компании ЕвроХим и 18-летию ЕвроХим-ВолгаКалия.
Горная техника стала частью большой экспозиции, посвященной профессиям Гремячинского горно-обогатительного комбината – одного из самых крупных и выдающихся предприятий компании ЕвроХим. Раньше в степном Котельниковском районе о профессиях горного цикла знали мало. День шахтера стал для котельниковцев прекрасной возможностью примерить полное снаряжение шахтера, узнать о геологической структуре недр родного края, произвести химические опыты, собрать из огромных кубиков свой макет комбината и даже подать заявку на трудоустройство в карьерном центре ЕвроХима.
Самые маленькие гости Дня шахтера не упустили редкую возможность – на законных основаниях похулиганить и разрисовать настоящую проходческую машину.

На следующий день расписанные младшим поколением шахтерские машины вернулись на предприятие, а затем их спустили в выработки рудника. Теперь детские послания каждый день будут напоминать о том, как дети ценят своих пап-шахтеров и как гордятся их достижениями.
Горняки спускаются в шахту изо дня в день. Именно там они будут видеть, как старались их дети, помнить о любви и поддержке родных, о том, как важно трудиться со строгим соблюдением правил производственной безопасности – ведь их так ждут дома!
Добрые слова и веселые художества ребят помогут еще больше нарастить производительность и повысить безопасность в руднике, потому что теперь сотрудники будут чаще думать о том, что ими гордятся и очень ждут дома.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

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