Железнодорожники затормозили инфляцию в Волгоградской области





О замедлении годовой инфляции в Волгоградской области в августе заявили аналитики волгоградского отделения банка РФ. Как сообщили V102.RU в организации, она снизилась до 8,26% после 8,48% в июле. Основная причина положительной динамики – расширение предложения ряда товаров и услуг. О замедлении годовой инфляции в Волгоградской области в августе заявили аналитики волгоградского отделения банка РФ. Как сообщили V102.RU в организации, она снизилась до 8,26% после 8,48% в июле. Основная причина положительной динамики – расширение предложения ряда товаров и услуг.

Правда, в сфере продовольственных товаров августовская инфляция почти не изменилась - 10,24% после 10,29% в предыдущем месяце. На этот процесс повлияла стабилизация цен в так называемом мясном секторе. Если в августе прошлого года цены на мясо и мясопродукты росли из-за увеличения расходов производителей, то в настоящее время рост стоимости этих продуктов сдерживается расширением предложения и увеличением выпуска мяса птицы, свинины и говядины. Правда, в сфереавгустовская инфляция почти не изменилась - 10,24% после 10,29% в предыдущем месяце. На этот процесс повлияла стабилизация цен в так называемом мясном секторе. Если в августе прошлого года цены на мясо и мясопродукты росли из-за увеличения расходов производителей, то в настоящее время рост стоимости этих продуктов сдерживается расширением предложения и увеличением выпуска мяса птицы, свинины и говядины.

А вот ожидаемого резкого снижения на овощи в августе не произошло. Все из-за увеличения издержек производителей из-за неблагоприятных погодных условий в период созревания урожая. Затраты овощеводов на семена, удобрения, закупку сельхозтехники и рабочую силу тоже повысились. Поэтому августовские цены на картофель, помидоры, лук и морковь не порадовали потребителей. А вот ожидаемого резкого снижения на овощи в августе не произошло. Все из-за увеличения издержек производителей из-за неблагоприятных погодных условий в период созревания урожая. Затраты овощеводов на семена, удобрения, закупку сельхозтехники и рабочую силу тоже повысились. Поэтому августовские цены на картофель, помидоры, лук и морковь не порадовали потребителей.

На мизер уменьшился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары - на 0,39 п.п. (до 4,89%). На этот процесс оказало влияние увеличения количества ввозимых из-за границы автомобилей. На этом фоне интерес к б/у машинам снизился. Кроме того, цены на автомобильный бензин в августе выросли заметно меньше, чем годом ранее. Тогда топливо на внутреннем рынке дорожало из-за роста мировых цен на нефтепродукты. C 1 августа текущего года возобновился запрет на экспорт бензина, что несколько остудило ситуацию. На мизер уменьшился годовой темп прироста цен на- на 0,39 п.п. (до 4,89%). На этот процесс оказало влияние увеличения количества ввозимых из-за границы автомобилей. На этом фоне интерес к б/у машинам снизился. Кроме того, цены на автомобильный бензин в августе выросли заметно меньше, чем годом ранее. Тогда топливо на внутреннем рынке дорожало из-за роста мировых цен на нефтепродукты. C 1 августа текущего года возобновился запрет на экспорт бензина, что несколько остудило ситуацию.

Положительные тенденции зафиксированы и в сфере услуг - годовой темп прироста цен снизился и составил в августе 10,06% после 10,32% в предыдущем месяце. Положительные тенденции зафиксированы и в- годовой темп прироста цен снизился и составил в августе 10,06% после 10,32% в предыдущем месяце.

На этот процесс оказали влияние цены в сфере медуслуг, которые почти не изменились. В прошлом году клиники повысили расценки, чтобы компенсировать рост затрат на закупку иностранных препаратов и запчастей для оборудования. Эти расходы тогда значительно выросли из-за ослабления рубля. В августе никаких особых потрясений на этом рынке не произошло. Свою лепту в замедление инфляции в сфере услуг оказали и железнодорожники, которые ввели дополнительные поезда на южные курорты. Благодаря этому цены на услуги перевозчиков снизились. На этот процесс оказали влияние цены в сфере медуслуг, которые почти не изменились. В прошлом году клиники повысили расценки, чтобы компенсировать рост затрат на закупку иностранных препаратов и запчастей для оборудования. Эти расходы тогда значительно выросли из-за ослабления рубля. В августе никаких особых потрясений на этом рынке не произошло. Свою лепту в замедление инфляции в сфере услуг оказали и железнодорожники, которые ввели дополнительные поезда на южные курорты. Благодаря этому цены на услуги перевозчиков снизились.



