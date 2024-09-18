На «Красном Октябре» отметили 50-летие электросталеплавильного цеха № 3

Экономика 18.09.2024 13:35 Реклама
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18.09.2024 13:35 Реклама
На металлургическом заводе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня запуска электросталеплавильного цеха № 3 (ЭСПЦ-3). За многолетний добросовестный труд сотрудники подразделения были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.
С праздником коллектив цеха поздравил генеральный директор предприятия Константин Волков:
– ЭСПЦ-3 пятьдесят лет назад начал и продолжает свою историю как цех, производящий особо высококачественную сталь. Сегодня залогом достижения производственных показателей служит высокий профессионализм сотрудников. Среди них и молодые кадры, на которые мы возлагаем большие надежды, и заслуженные работники, чей опыт и квалификация остаются опорой цеха. Уверен, что и в следующие пятьдесят лет у ЭСПЦ-3 будет славная история, полная новых побед.
К поздравлениям также присоединился председатель профсоюзного комитета «Красного Октября» Юрий Лутченков, который отметил производственные успехи цеха и активное участие коллектива в корпоративной жизни завода.
ЭСПЦ-3 был введен в эксплуатацию 9 сентября 1974 года, с тех пор он выпускает уникальную по своим характеристикам особо чистую сталь, востребованную ключевыми отраслями промышленности.
Сегодня ЭСПЦ-3 – одно из основных производственных подразделений предприятия. Коллектив насчитывает более 150 человек, 10 из которых работают на «Красном Октябре» более 20 лет. В рамках празднования юбилея их вклад в развитие цеха и завода был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами.
Среди них начальник смены Арсен Отаров, который трудится на предприятии уже 41 год:
– Последние 14 лет работаю в ЭСПЦ-3. Считаю, что только построенные на взаимопонимании и сплоченности отношения позволяют нашему коллективу на должном уровне организовать рабочие процессы. Ощущаем и поддержку руководства – в цехе модернизируется оборудование, улучшаются условия труда, проводится комплексная работа по повышению культуры производства.
В конце прошлого года для работников ЭСПЦ-3 открылись после ремонта бытовые помещения площадью 3500 кв.м, обновлены пультовые для операторов. Для создания дополнительного комфорта в этих помещениях к юбилею предприятие вручило цеху денежный сертификат в строительный гипермаркет, который коллектив по своему усмотрению может использовать на приобретение бытовой техники, предметов интерьера и другого.
Отметим, что в рамках программы по развитию предприятия за последние два года в ЭСПЦ-3 были введены в эксплуатацию дополнительные печи электрошлакового переплава и 15-тонный мостовой кран, установлены новые трансформаторы, кабины наждачных станков и современная аргонная станция. Реализация мероприятий по обновлению подразделения будет продолжена.
Коллектив предприятия поздравляет электросталеплавильный цех № 3 с юбилеем, желает успеха в реализации новых значимых проектов и дальнейшего процветания.
Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября»
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