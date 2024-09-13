Экономика

Эксперт: рынок первички может обрушиться в ближайшие месяцы

Экономика 13.09.2024 15:26
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13.09.2024 15:26

Сегодняшнее повышение ключевой ставки с 18% до 19% серьезно снизит объем выдачи ипотечных кредитов – девелоперы и банки вряд ли смогут их субсидировать до приемлемого для потребителя уровня, отмечает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.
За последний год – с сентября 2023 по сентябрь 2024 года – ключевая ставка выросла с 12% до 18%. Вместе с ней увеличивались и рыночные ставки по ипотеке. Если при уровне «ключа» в 12% (первая половина сентября 2023 года) они составляли примерно 14%, то при 18% – уже 20,8%, что находится далеко за пределом психологического порога, когда заемщики готовы брать ипотечные кредиты. После повышения ключевой ставки до 19% рыночные ставки по ипотеке могут вырасти примерно до 23%, отмечает Рустам Азизов.
Девелоперы и их банки-партнеры смогли частично приспособиться к последним повышениям ключевой ставки, субсидируя ипотечные программы. В результате сейчас на рынке есть многочисленные предложения, когда ипотеку можно взять с льготной ставкой до 10% на период строительства дома или со ставкой до 13% на весь период кредита. 

Держать этот уровень субсидированных кредитов при ключевой ставке в 18% возможно, хотя и сложно. Однако после повышения «ключа» до 19% ставка по субсидированным программам на весь срок кредита может составить, по прогнозам Рустама Азизова, минимум 14-15%. 
– Для клиентов 13% годовых являются практически верхней границей, после которой они уже не готовы брать ипотечные кредиты. Если по субсидированным программам ставка поднимется до уровня 14-15%, уже в ближайшие месяцы увидим резкое сокращение выдачи ипотеки. Также нельзя исключать, что после этого повышения ключевой ставки условия по оставшимся на рынке льготным государственным программам, особенно по семейной ипотеке, могут ухудшиться. Безусловно, все это является серьезной проблемой и для граждан, которые не смогут улучшить свои жилищные условия, и для девелоперов, как одной из системообразующих отраслей экономики, и для из банков-партнеров, которые будут вынуждены сократить объемы кредитования и ухудшат свои показатели, – отмечает Рустам Азизов.
Однако еще большую опасность для рынка может нести обсуждающийся новый стандарт ипотечного кредитования, по которому есть вероятность запрета субсидирования ипотечных кредитов с 1 января 2025 года. Рустам Азизов отмечает, что в случае его принятия и при сохранении нынешнего уровня ключевой ставки продажи на рынке первичного строительства могут уменьшиться до 50%.
Реклама. ООО «А101», ИНН 7704810149, a101.ru

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