Центробанк из-за роста цен поднял ключевую ставку до 19%





Сегодня, 13 сентября, совет директоров Банка России по итогам очередного заседания принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт ЦБ, на такое решение повлияло существенное ускорение инфляции.

– Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, – объяснили решение в ЦБ.

Следующие заседание по вопросам повышения ключевой ставки регуляторами будет проходить 25 октября.