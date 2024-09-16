Экономика

Дыры не будет: в Волжском коммерческие банки помогут подлатать бюджет

Экономика 16.09.2024 10:06
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16.09.2024 10:06


В Волжском на фоне очередного повышения Центробанком ключевой ставки, влияющей на стоимость финансовых услуг, местные власти задумались о стабилизации городского бюджета за счёт коммерческого кредита. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил о поиске финансовых организаций, готовых открыть три кредитные линии общим лимитом 600 млн. рублей.

- Кредит предоставляется в целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств городского округа – город Волжский Волгоградской области. Срок действия возобновляемой кредитной линии – до 18 месяцев включительно, с даты зачисления кредита или его части на счет заёмщика, - говорится в типовом проекте соглашения.

Отметим, исполнители будут определены в  ближайшие недели по итогам конкурсных процедур. На привлечение коммерческих кредитов из бюджета Волжского в общей сложности выделено 194,1 млн рублей. В эту сумму заложена годовая процентная ставка в размере 21,55%.

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