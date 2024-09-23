



В Волгограде «Концессии водоснабжения» заменили изношенный участок трубы протяженностью 2272 метра, который снабжает водой поселок Военный городок 77.

– На протяжении всего периода работ абоненты не ощутили неудобств – подача воды по действующему водопроводу не прекращалась, – уточнили в «Концессиях». – Обновление водовода такой протяженности поможет улучшить водоснабжение жителей поселка и снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях в этом районе.





Напомним, в рамках реализации инвестиционной программы «Концессий водоснабжений» во всех районах Волгограда проводится строительство новых и обновление изношенных коммуникаций. В этом году был введен в эксплуатацию новый участок водовода на улице Кузнецкой, обновлен водовод, проходящий через пойму реки Царицы в границах от улицы Бурейской в Дзержинском районе до Череповецкой в Ворошиловском.