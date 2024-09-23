Где в Новой Москве волгоградцу будет хорошо





В Москву, в Москву, в Москву! – писал Антон Чехов в произведении «Три сестры». Но времена меняются, и некогда известная метафора о стремлении к прекрасному потеряла былое значение. Сейчас многие, в том числе и жители Волгоградской области, стремятся в Новую Москву. И на то есть объективные причины.

Как следует из информации, размещенной на сайте Градостроительного комплекса Москвы, с 2012 года количество проживающих на новых территориях столицы – на юго-западе с внешней стороны МКАД, увеличилось более чем в три раза и уже подбирается к отметке 750 тысяч человек.

Хотя 12 лет назад, когда начиналось строительство Новой Москвы, территория площадью 148 тысяч гектар едва кому могла показаться интересной для проживания. Теперь тут возводятся огромные районы со всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания. Хорошее сочетание цены и качества жилья только усиливает желание перебраться сюда.





Районы, в которых хочется жить!

Любите гулять по набережным и любоваться водной гладью огромного пруда с собственного балкона? Тогда жилой район «Прокшино» для вас. В районе «Деснаречье» можно воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов и рек, словно сошедших с полотен живописцев. А еще есть «Скандинавия», «Дзен-кварталы» и другие районы, имеющие свою изюминку и эксклюзивность.

Единственное, что их объединяет – это развитая инфраструктура, безопасные дворы, подземные паркинги. Везде созданы условия для общения с соседями и активного времяпрепровождения людей разных возрастов и увлечений. Новоселы занимаются спортом, отдыхают, общаются, учатся и работают, принимают участие в общественной и культурной жизни района. Здесь всегда проводятся многочисленные активности: от фестивалей и ярмарок до массовых тренировок на свежем воздухе. И все это в приятной компании близких по духу людей.





Для жителя Новой Москвы комфортная среда для жизни – это не только квадратные метры его квартиры, а еще благоустроенная придомовая территория, наличие общественных пространств, мест для прогулок, отдыха и занятий спортом.

В Новой Москве это стало возможным благодаря стратегии крупнейшего застройщика этих территорий – ГК «А101» . Девиз девелопера можно сформулировать как: «Мы строим города, в которых хочется жить!». И с этим сложно поспорить. Если раньше человек просто покупал квартиру, теперь новоселы приобретают нечто большее – билет в новую жизнь, исполнение мечты, внутреннее состояние счастья.

Всего 15 минут

Большинство переехавших в Новую Москву привлекла развитая социально-бытовая инфраструктура. Градостроительный комплекс столицы недавно отчитался о функционировании на территории Новой Москвы 197 соцобъектов. Здесь работает более 140 школ и детских садов, 26 учреждений здравоохранения, 14 спортивных сооружений, шесть центров госуслуг вкупе с двумя дополнительными офисами и два культурных центра. До 2035 года здесь введут в эксплуатацию 33 станции метро. В этом году число действующих приблизится к десяти.

В шаговой доступности есть все необходимое для полноценной жизни. Пешеходные маршруты проложены так, что дорога до магазинов, парков, школ, салонов услуг и других объектов занимает четверть часа. При этом активно развивается транспортная инфраструктура, а доехать в любую точку «старой» Москвы можно без труда на метро – новые станции появляются тут с небывалой скоростью.





Выбирая мечту

Многолетний опыт работы ГК «А101» на рынке недвижимости позволяет девелоперу реализовывать самые смелые и сложные проекты. По объему возводимых площадей ГК «А101» входит в топ-3 строительной отрасли страны.

О профессиональном уровне ГК «А101» свидетельствует не только 30-летний опыт компании и 6,3 млн квадратных метров построенного жилья, но еще всевозможные премии от профессионального сообщества. Только в этом году проект аквакурорта в спортивно-событийном кластере «Прокшино» стал финалистом премии «Спорт Бизнес Консалтинг», а район «Скандинавия» удостоился премии «ТОП ЖК-2024» в номинации «Масштабная застройка свободных территорий». И это только несколько наград полученных ГК «А101» в последнее время.

Потенциальные новоселы приятно удивятся разнообразным акциям девелопера. Так, до конца сентября действуют скидки на квартиры для будущих родителей. Если в вашей семье скоро будет прибавление, то такой приятный бонус окажется как нельзя кстати. Примечательно, что к каждому клиенту ГК «А101» ищет свой подход. Все новоселы объединены в одно общее коммьюнити, которое существует в теплой добрососедской атмосфере.





На сайте ГК «А101» создан специальный конструктор, при помощи которого можно подобрать вариант квартиры на любой вкус и кошелек, указав необходимые параметры жилья: этажность, площадь, цена, число комнат.

ГК «А101» предоставляет услугу «трейд-ин» по аналогии с автомобильной сферой. Заботы о продаже вашей старой жилплощади ложатся на застройщика, а вам лишь остается при помощи интерактивной карты выбрать желаемый вариант нового уютного «гнездышка». Условия программы позволяют зафиксировать цену новых квадратных метров на 90 дней, пока не будет реализовано ваше прежнее жилье. И, конечно, есть возможность рассрочки и покупки в ипотеку на различных условиях.

Фото: ГК «А101»