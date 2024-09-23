Происшествия

Пьяный волгоградец угнал «семерку» цвета баклажан по пути к любимой

Происшествия 23.09.2024 15:22
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23.09.2024 15:22




Полицейские задержали в Волгограде 39-летнего мужчину, который управлял угнанным автомобилем и к тому же был пьян. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение об угоне «ВАЗ-2107» поступило накануне в отдел полиции по Красноармейскому району. 

Владелец «семерки» цвета баклажан рассказал, что он припарковал машину и вышел в магазин, а когда вернулся, то автомобиля уже не было.

Сотрудники городской Госавтоинспекции задержали подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый местный житель. Угонщик был сильно пьян. И тем не менее, он смог сообщить полицейским, что выпил пива и мчался к любимой. 

- Выяснилось, что задержанный снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения будучи лишенным права управления транспортным средством за нетрезвое вождение, - рассказали в главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ за угон и управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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