На трассе Волгоград-Москва сгорел грузовик с капустой

Происшествия 28.04.2023 14:45
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28.04.2023 14:45
Происшествие случилось сегодня, 28 марта в Новоаннинском районе Волгоградской области. В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА "Высота 102" сообщили, что грузовой автомобиль «Вольво» 2005 года выпуска загорелся около полудня на 710 километре трассы Р-22.
- Горел прицеп на площади 28 квадратных метров, - сообщили в ведомстве. – Ликвидировали пожар в 12-31 ч.
По сведениям ГУ МЧС по Волгоградской области, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что в результате происшествия никто не пострадал. Движение осуществляется в штатном режиме. По свидетельству очевидцев, грузовик загорелся на ходу.
Видео телеграм-канал Новоаннинский сегодня.
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