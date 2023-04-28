В Светлоярском районе Волгоградской области полицейскими задержан 19-летний пассажир такси. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, молодой человек вызвал подозрения у инспекторов ДПС, остановивших машину на посту. Служебная собака, в свою очередь, учуяла запрещенные вещества, которые парень пытался спрятать.

– Автомобиль с 19-летним пассажиром следовал из Волгограда. Поведение молодого человека показалось подозрительным сотрудникам полиции, а служебная собака подала инспекторам знак, что у него находится запрещенное вещество, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В ходе личного досмотра у пассажира были обнаружены два свертка с веществом растительного происхождения. Найденное изъято и передано на экспертизу.

В полиции уточняют, что пакеты с наркотиками парень перевозил в чехле для наушников.

– Подозреваемый доставлен в отдел в полиции для дальнейших разбирательств. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщают в волгоградском главке МВД России.