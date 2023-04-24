Водитель легковушки разбился в ночном ДТП в Волгоградской области

Происшествия 24.04.2023 11:17
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24.04.2023 11:17
Смертельная авария произошла ночью в Алексеевском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на 152 км автодороги «Самойловка-Шумилинская» погиб 26-летний водитель автомобиля «Лада Гранта».
По предварительной информации, он не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся в кювет. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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