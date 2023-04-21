В Волгограде после ДТП с иномаркой исчез один из сбитых пешеходов

В Центральном районе Волгограде сегодня, 21 апреля, иномарка сбила двоих мужчин. Как сообщает ИА «Высота 102», в больницу попал только один пешеход.

— Все случилось на дороге у дома № 20 по улице Хиросимы. Сбили двоих, один упал, лежал на асфальте. Второй не стал дожидаться скорой и просто ушел, — рассказали информагентству очевидцы происшествия.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт госпитализации одного из пострадавших.

— Мужчина госпитализирован в больницу № 25, — сообщили информагентству в облздраве. — Помещен в травматологическое отделение, состояние средней степени тяжести.

Известно, что под колеса иномарки попал 67-летний волгоградец. Мужчину, по словам очевидцев, сбил кроссовер Toyota RAV.

Фото: читатели ИА «Высота 102»