В Волгоградской области животные покусали 2460 человек

В Волгоградской области увеличилось количество жителей, обратившихся за медицинской помощью после укусов животных и подвергшихся риску заражения вирусом бешенства. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с начала 2023 года рост составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С жалобами на укусы в медучреждения региона обратились 2460 человек. Это на 53% превышает среднемноголетний уровень.

При этом, к счастью, случаев заболевания бешенством среди населения региона в 2022 году и за прошедший период 2023 года не зарегистрировано. В ведомстве еще раз напоминают о необходимости вакцинирования от бешенства домашних животных. Людям, которые пострадали от укусов животных, необходимо в срочном порядке обратиться к врачам, которые назначат курс профилактических прививок от смертельно опасной инфекции.