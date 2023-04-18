



Ветеран труда Раиса Саушкина, неоднократно признававшаяся лучшим заготовителем и сельхозработником Еланского района Волгоградской области, стала невольной участницей имущественных разборок с рейдерским захватом.

По словам сына женщины Эдуарда Саушкина, в ближайшее время купленную на сбережения по всем правилам и документам производственную базу в Городищенском районе «рейдеры» через арбитражный суд могут изъять из законного владения для включения в конкурсную массу. После этого, опасается мужчина, имущество его пожилых родителей уйдет с молотка.

— Если по-простому, то фактически произойдет захват законного имущества, прикрытый судебными решениями. В этом случае моя мать останется без вложенных миллионов и купленного объекта, хотя очевидно, что она приобрела базу, являясь добросовестным приобретателем, — уточняет волгоградцец, предоставивший в доказательство копию договора, заверенного нотариусом.

Эдуард убежден, что сегодняшние события берут начало в 2000-х годах, когда он был успешным предпринимателем, и глубоко возмущен тем, что претензии у «рейдеров» возникли к его самым близким родственникам.

Тяжелый труд ради счастливой старости

Непростая, но яркая трудовая карьера 75-летней пенсионерки и ее супруга – ветеранов труда и заслуженных аграриев Саушкиных – не раз освещалась на полосах районных и областных газет Волгоградской области. До выхода на заслуженный отдых Раиса и Василий Саушкины многократно становились победителями региональных смотров-конкурсов и соревнований среди аграриев Еланского района. В их доме бережно хранятся многочисленные грамоты и дипломы, которые им вручали первые лица региона.





Хозяйство волгоградев многие годы ставили в пример другим как одно из результативных и экономически рентабельных. Подтверждение тому — первые места по объему сдаваемой на реализацию продукции по всему региону. Естественно, это приносило и довольно приличную прибыль.

— На старость лет родители решили переехать поближе к нам в Волгоград, у меня еще есть сестра, — рассказывает Эдуард. — Они поселились в Красноcлободcке. Накопленные сбережения, в число которых входили и доходы, полученные после приобретения валюты и обмена по выгодному курсу, пошли на покупку производственной базы в Городище по улице Лесомелиоративной.

Однако вскоре после того как родители совершили сделку, говорит Эдуард, неожиданно «всплыли» его бывшие бизнес-партнеры. Как утверждает мужчина, сегодня они пытаются завладеть не только его имуществом, но и собственностью ближайших родственников – матери и сестры.

— Разве моя мать вместе с отцом всю жизнь честно трудились, зарабатывали, копили, чтобы в один день буквально все потерять? — задается вопросом Эдуард Саушкин. — Никто из них не имел отношения к моему бизнесу, а производственную базу они купили за свой счет и по закону.

К сожалению, как уточняет наш собеседник, его объекты по фиктивным документам захватили так называемые «рейдеры», а он оказался должен многомиллионные суммы по «липовым» договорам.

— Мне пришлось пройти процедуру банкротства в рамках арбитражного дела № А12-22973/2019. Это фиктивное, фальсифицированными долгами дело, — утверждает Эдуард.

От миллионов до долгов

Эдуард Саушкин вспоминает, что еще каких-то семь лет назад его бизнес-активы оценивались в миллионы, причем в иностранной валюте. В их числе: производственные базы, коммерческая недвижимость, располагавшиеся в Волгограде, Волжском и области.

— Проблемы начались, когда я взял к себе в партнеры одногруппника по педагогическому университету и некогда моего хорошего друга Вадима Брауна, — уточняет мужчина. — В 2008 году случился кризис. Он тогда работал у родственников простым кладовщиком. Фирма их «прогорела» и он обратился ко мне за помощью. У меня наоборот все шло очень хорошо, и я подумал, а почему бы собственно нет? Друг все-таки, каждый день общаемся.

Далее, как вспоминает Эдуард, он стал вводить в курс дела нового партнера, а через некоторое время сделал его учредителем ООО «Волга Пром Кровля».

— Фирма занималась поставкой в торговые сети куриных яиц, дела шли в гору, обороты росли. Он — учредитель, я — финансовый директор. Все на контроле. Я стал вливать туда деньги, сначала свои, потом заемные, подтянул к этому родственников, знакомых. Выступил поручителем и заложил свое имущество в обеспечение нескольких кредитных линий, которые успел набрать сам Браун, — говорит Эдуард. — Бизнес перспективный: заключили договора, по отчетности все замечательно. Я никуда не лез, все было на доверии.

Однако затем, как утверждает Эдуард Саушкин, его друг детства показал себя совсем с другой стороны.

— Как я потом понял, Браун готовился «кинуть» меня с 2011 года. Он набрал максимальное количество денег в разных банках под кучу поручителей, раздул обороты, приобрел дополнительные производственные площади, а потом он просто открыл другую фирму на менеджера по тому же адресу и все активы «скинул» туда, а на его (нашей) фирме ничего не осталось, кроме долгов. Оказалось, что он не платил налоги долгое время. Вскоре Браун обанкротил ООО «Волго Пром Кровля». Банки стали предъявлять претензии ко всем, кроме него. У меня арестовали все имущество, у сестры отобрали автостоянку, начался натуральный грабеж.

Вскоре, вспоминает Саушкин, ему стали поступать угрозы.

– Говорили, что если я задумаю дернуться, то меня быстро поставят на место. Мол, у него, Брауна, все схвачено, есть связи среди криминалитета и силовиков, — заявляет мужчина.

Масштабы убыточности предприятия и нечестной деятельности бизнес-партнера вскрылись только спустя несколько лет. Выяснилось, что «Волга Пром Кровля» не только не платила налоги (за что Вадима Брауна едва не посадили в 2019 году), но и оказалась по уши в кредитах.

— По версии следствия, руководитель частной компании (Вадим Браун, — Прим. ред.) в течение двух лет с 2014 года указывал в налоговой декларации заведомо ложные сведения об оптовой закупке яиц у пяти организаций. Фактическая покупка проводилась у совершенно других поставщиков, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. В итоге бизнесмен не заплатил НДС на сумму свыше 8,6 миллиона рублей, — сообщала в июне 2019 года пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Именно тогда, как утверждает Эдуард Саушкин, отношения между ним и его бывшим университетским товарищем окончательно накалились.

19 миллионов по паспорту из будущего

Со слов Эдуарда Саушкина, Браун подал на него заявление в правоохранительные органы. Бывший партнер по бизнесу уличил своего некогда лучшего друга в том, что он якобы взял у ООО «Волга Пром Кровля» 19 миллионов рублей под отчет. При этом в качестве доказательства прилагались лишь ксерокопии документов с одной деталью, которая полностью опровергает причастность Саушкина к многомиллионной недостаче.

— Браун утверждал, что я в 2013, 2014, 2015 годах воровал из сейфа компании наличные. За три года вынес 19 миллионов рублей. И до 2018-го никто якобы не был в курсе, хотя этот факт выясняется моментально, — сообщил Эдуард. — Через некоторое время меня вызвали снова по этому же поводу, я написал объяснение. Видимо, поняв, что это ни к чему не приведет, на меня стали давить через арбитраж. В судебных разбирательствах в рамках моего «банкротного» доказательством якобы сначала «украденных» из сейфа, а потом «взятых под отчет в течение трех лет» у ООО «Волга Пром Кровля» 19 миллионов рублей, стали некие расходные кассовые ордера, а точнее копии неких бланков с данными моего паспорта. Все бы ничего, но данный документ мне выдали спустя несколько лет после мифического получения наличных денег. Более того, на этих «документах» нет ни одной моей подписи!





Казалось бы, железный аргумент, но только почему-то не для суда под председательством судьи Юрия Нехай. Однако оказалась, что это еще не все, на что способен бывший бизнес-партнер Эдуарда.

— Заинтересованная и противоборствующая по моему «банкротному» делу сторона начала аннулировать честные сделки с объектами, которые когда-то мне принадлежали, а несколько лет назад были проданы или уступлены за долги другим людям — добросовестным приобретателям, — утверждает собеседник «Высоты 102». — К примеру, строительная база, расположенная по улице 8-го Гвардейского Танкового корпуса в Городище еще в ноябре 2017 года была продана Гаврилову. Последний 23 декабря 2017 года реализовал ее Марьиной Нине по договору купли-продажи, заверенному нотариусом. Нотариус зафиксировала факт передачи денег. Однако это не помешало Гаврилову через четыре года, заявить, что факт передачи денежных средств был чуть ли ни шуткой и никаких денег он не получал. Этот фарс оказался достаточен для суда, признавшего сделку ничтожной. Из-за этого Нина Марьина, моя тетя, потеряла не только имущество, но и стабильный доход, а на нервной почве у нее проявилось тяжелое заболевание, в то время как ее сын с первого дня мобилизации участвует в СВО и находится на передовой.

Эдуарда удивляет, как суд мог проигнорировать заверенный в рамках закона документ.

— Как можно не взять во внимание нотариально заверенный договор купли-продажи, где нотариус зафиксировал, в том числе и факт того, что продавец Гаврилов получил деньги за объект недвижимости в полном объеме, — пояснил известный волгоградский адвокат, кандидат юридических наук Александр Тарасов, который не защищает интересы ни одной из сторон и согласился выступить приглашенным экспертом по сложному делу.

Не помог даже факт вызова адвокатами Саушкина нотариуса для того, чтобы она лично засвидетельствовала в суде факт проведения сделки с имуществом.

— Исходя из материалов дела видно, что была обеспечена явка этого нотариуса в судебное заседание и мне непонятны причины того, что суд отказался выслушать нотариуса и допросить его по обстоятельствам сделки. Впоследствии суд апелляционной инстанции также проигнорировал возможность выслушать нотариуса, — заметил Александр Тарасов.

В итоге, как заявил Эдуард Саушкин, сделку аннулировали, а имущество его тети, потратившей свои кровные миллионы на покупку, было отобрано.

— Единственная надежда, что этот сценарий не будет реализован, — кассационное рассмотрение решения, касающегося строительной базы, которое будут рассматривать в Казани 20 апреля, — уточняет наш собеседник.

Мать за сына в ответе?

В отличие от судьбы строительной базы вопрос будущего другого объекта, приобретенного матерью Эдуарда, остается открытым. Однако сын заслуженной работницы сельского хозяйства Волгоградской области не исключает, что существует большая вероятность, что заинтересованные лица реализуют в отношении нее ту же самую схему, оставив пенсионерку, купившую базу за 8,8 миллиона рублей честно накопленных денег, ни с чем.

— Дело в том, что эта база была реализована банком «Интеза», который забрал ее у фирмы Брауна. С торгов ее приобрел житель Московской области и, впоследствии, последний продал ее моей матери. Но, именно в данном факте усомнился нынешний конкурсный управляющий и стоящие за ним «кредиторы», — отмечает Эдуард Саушкин. — Этому банкротному делу «везет» на конкурсных управляющих. Предыдущий некто Беляков В. А. был 20 мая 2022 года осужден Ворошиловским районным судом Волгограда за растрату более семи миллионов рублей вверенного ему имущества и приговорен к лишению свободы. Нынешний конкурсный управляющий Лазарев Е. В. одновременно ведет банкротство еще и у Брауна.





Сама Раиса Саушкина готова подтвердить, на какие именно средства она приобрела производственную базу у жителя Москвы.

— Моя материальная состоятельность подтверждается справкой от 7 ноября 2017 года, выданной АО «БКС Банк», ККО «Царицынский» (Волгоград). Из указанной справки следует, что я обменяла 4 003 740 (четыре миллиона три тысячи семьсот сорок) рублей на доллары США. Более того, справкой-подтверждением от 7 ноября 2017 года, выданной АО «БКС Банк», ККО «Царицынский» (Волгоград) моему супругу подтверждается наличие других денежных средств в размере 3 999 522 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать два) рубля. Имелись у меня и иные доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, — рассказала волгоградка.

Если брать во внимание весь объем документов по делу, то налицо отчуждение имущества у добросовестного приобретателя.

— Согласно представленных мне документов, отсутствуют вообще какие-либо основания для оспаривания сделки и изъятия имущества, но окончательную точку в этом поставит суд. Лично у меня не возникает никаких сомнений, что глава крестьянско-фермерского хозяйства, многолетним трудом заработавшая средства, могла и имела возможность приобрести данный объект. Надеюсь, что принцип законности при осуществлении правосудия восторжествует, — пояснил юридический эксперт Александр Тарасов.

И вот теперь будущее всех сбережений пенсионерки под вопросом только лишь из-за того, что кредиторы имеют претензии к ее сыну, к тому же, как считает Эдуард и подтверждают документы, по фиктивным документам.

Восторжествует ли в этом деле справедливость, останется ли добросовестный приобретатель 75-летняя Раиса Саушкина владельцем имущества? На эти вопросы Арбитражный суд Волгоградской области даст ответ уже завтра, 19 апреля.