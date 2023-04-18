Расследования

Волгоградского экс-полицейского лишили звания полковника и посадили за взятку

Расследования 18.04.2023 16:47
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18.04.2023 16:47


Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Клетского районного суда, вынесенный бывшему заместителю начальника ОМВД России по Клетскому району Сергею Ледянкину, осужденному за получение взятки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, судом первой инстанции Ледянкин был приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах. Кроме того, экс-полицейского лишили  звания полковника полиции. 
Бывший замначальника ОМВД в августе 2021 года составил протокол в отношении владелицы магазина за незаконную продажу спиртного. Хозяйка торговой точки обратилась за помощью к знакомому с просьбой урегулировать вопрос. После вмешательства посредника Ледянкин предложил женщине решить проблему за 70 тысяч рублей и пообещал не направлять административный протокол для рассмотрения в суд. Также он гарантировал ей покровительство ее бизнесу. И действительно, после получения денег полицейский не стал привлекать к ответственности хозяйку магазина. Однако в мае 2022 года он направил административный протокол для рассмотрения в арбитражный суд Волгоградской области. Обманутая женщина обратилась в правоохранительные органы. 
Вину в содеянном Ледянкин признал частично, обжаловав приговор в апелляционном порядке и попросив снизить назначенное наказание. Однако областной суд признал законность решения районного суда. Приговор вступил в законную силу. Уголовное преследование в отношении посредника и предпринимателя прекращено в связи с добровольным сообщением о факте коррупции и активным способствованием расследованию преступления.

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