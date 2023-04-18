Происшествия

В Волгоградской области увеличилось количество ДТП, совершенных пьяными водителями

Происшествия 18.04.2023 16:26
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18.04.2023 16:26


В Волгоградской области с начала текущего года отмечается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в нетрезвом виде. К такому выводу пришли специалисты ИА «ПромРейтинг», изучив официальную статистику ГИБДД. 

– По стране за исследуемый период зафиксировано 1231 ДТП с водителями в состоянии опьянения. Но динамика в целом по РФ положительная, – отмечают эксперты, добавляя, что подобных дорожно-транспортных происшествий в стране стало меньше на 27,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

В антирейтинге по количеству «пьяных» аварий Волгоградская область расположилась на последнем 23-м месте. По сравнению с волгоградцами, куда более безответственные  водители проживают в Краснодарском крае, Нижегородской и Московской областях, а также непосредственно в самой столице. 

Тем не менее, Волгоградская область оказалась в числе трех регионов, где наблюдается отрицательная динамика – по сравнению с первым кварталом 2022 года количество ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, начиная с января 2023-го, выросло в регионе на 5,6%. В Самарской области этот показатель составил 144%, а в Хабаровском крае – более 15%. 


Отметим, что «ПромРейтинг» также изучил общую статистику ДТП, совершенных в регионах, аварий по вине пешеходов, а также с участием детей-пешеходов. Волгоградской области ни в одном из этих антирейтингов, к счастью, не оказалось.  


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