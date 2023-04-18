Происшествия

Стали известны подробности гибели бывшей волгоградской гандболистки Виктории Дивак

Происшествия 18.04.2023 10:02
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18.04.2023 10:02


Стали известны подробности гибели трехкратной чемпионки России по гандболу 29-летней Виктории Дивак. Спортсменка начинала свою карьеру в волгоградской команде «Динамо-Синара». Накануне тело молодой девушки нашли около собственного дома. 

— Погибшая жила в высотке по улице Софьи Перовской, 10к1. Все произошло днем. Она упала с высоты 8-го этажа и мгновенно погибла. Ее тело нашли случайные прохожие, — рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в правоохранительных органах. — По словам соседей, в квартире она проживала одна. 

Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и несчастный случай. 

Напомним, что трагическое происшествие случилось в Астрахани. Виктория Дивак с 2021 года выступала за местный клуб «Астраханочка». 7 мая ей бы могло исполниться 30 лет. 

Фото: гандбольная команда «Астраханочка» 

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