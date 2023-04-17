Бывшая гандболистка «Динамо-Синары» Виктория Дивак трагически погибла в Астрахани

Сегодня, 17 апреля, в возрасте 29 лет трагически погибла воспитанница волгоградского гандбола Виктория Дивак. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на клуб «Астраханочка», за который Виктория выступала с 2021 года. 7 мая Дивак исполнилось бы 30 лет.

Виктория Дивак начинала карьеру в волгоградском «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Затем гандболистка играла за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».

Дивак также является чемпионкой Белоруссии, двухкратным обладателем кубка этой страны. Помимо этого она выигрывала второй дивизион Франции в составе Ахенхайма. Будучи игроком юниорской сборной России спортсменка в 2009 году стала чемпионкой Европы.

Отец Виктории – бывший футболист Виктор Дивак, который выступал за волгоградский «Ротор», волжское «Торпедо» и «Звезду» из Городища.



В клубах «Астраханочка» и «Динамо-Синара» потрясены произошедшим и выражают соболезнования родным и близким Виктории.



Фото: Астраханочка / VK.com

