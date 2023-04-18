Происшествия

В ДТП с фургоном в Волгоградской области погиб мужчина

Происшествия 18.04.2023 10:12
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18.04.2023 10:12



Смертельная авария произошла в Серафимовичском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на 65 км автодороги «г. Михайловка - г. Серафимович - г. Суровикино» столкнулись «Лада Гранта» и фургон «Citroen Jumper».
По предварительной информации, 44-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате от полученных ран водитель «Лады» скончался в больнице.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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