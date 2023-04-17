В Волгоградской области 61-летний водитель едва не сгорел в немецком грузовике

Происшествия 17.04.2023 11:55
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17.04.2023 11:55
В Суровикинском районе пожарные потушили горящую кабину автомобиля «Мерседес-Бенц Актрос». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило накануне в 18.30 ч.
Горела кабина грузовика 2012 года выпуска на площади 4 кв.м. Пожарные расчеты 56-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.45 ч. Причина происшествия уточняется.
По данным информагентства, в результате пожара пострадал 61-летний водитель автомобиля.
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