В Волжском ищут изрисовавших раритетный трамвай граффитистов

Происшествия 17.04.2023 08:04
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17.04.2023 08:04
В Волжском разыскивают вандалов, разрисовавших памятник трамваю. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, руководство МУП «Автоколонна №1732» объявило денежное вознаграждение за информацию о причастных к этому происшествию лицах.
Трамвай-памятник расположен на территории напротив городского депо. Вагон трамвая немецкой разработки марки GOTHA T 57 сохранился в первоначальном виде. Именно такие вагоны вышли на линию в 1963 году и открыли трамвайное движение в городе.
Этот раритет городские власти считают уникальным и утверждают, что в России сохранились такие вагоны лишь в нескольких экземплярах.
Фото администрации Волжского
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