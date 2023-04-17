Происшествия

В Волжском ищут изрисовавших раритетный трамвай граффитистов

Происшествия 17.04.2023 08:04
0
17.04.2023 08:04


В Волжском разыскивают вандалов, разрисовавших памятник трамваю. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, руководство МУП «Автоколонна №1732» объявило денежное вознаграждение за информацию о причастных к этому происшествию лицах. 
Трамвай-памятник расположен на территории напротив городского депо. Вагон трамвая немецкой разработки марки GOTHA T 57 сохранился в первоначальном виде. Именно такие вагоны вышли на линию в 1963 году и открыли трамвайное движение в городе. 
Этот раритет городские власти  считают уникальным и утверждают, что в России сохранились такие вагоны лишь в нескольких экземплярах. 
Фото администрации Волжского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.04.2023 09:26
Происшествия 17.04.2023 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2023 10:49
Происшествия 16.04.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 20:20
Происшествия 15.04.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 13:50
Происшествия 15.04.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 11:37
Происшествия 15.04.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 10:23
Происшествия 15.04.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2023 08:52
Происшествия 15.04.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2023 19:00
Происшествия 14.04.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2023 16:57
Происшествия 14.04.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2023 14:07
Происшествия 14.04.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2023 11:14
Происшествия 14.04.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2023 14:48
Происшествия 13.04.2023 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2023 12:24
Происшествия 13.04.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2023 10:19
Происшествия 13.04.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2023 09:36
Происшествия 13.04.2023 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:26
Под Волгоградом в ходе конфликта с цыганами пострадал автомобильСмотреть фотографии
09:15
«Надорвала сердце»: в Волгограде простятся с умершей в ЛНР врачом-узистом Оксаной БибенинойСмотреть фотографии
09:10
По полису: диспансеризация по ОМС в 2023 годуСмотреть фотографии
08:04
В Волжском ищут изрисовавших раритетный трамвай граффитистовСмотреть фотографии
20:34
Под колокола, молитвы и поклоны: тысячи волгоградцев прошли крестным ходом по центру городаСмотреть фотографии
19:20
«Не отказался бы стать урюпинским козлом»: в Волгоградской области сняли новый выпуск travel-шоу «Жизнь своих»Смотреть фотографии
19:15
Волгоградские гандболистки разошлись миром с тольяттинской «Ладой»Смотреть фотографии
18:00
Пирамиды, столы и вазы с перьями: волгоградец создает «живые» фигуры из растенийСмотреть фотографии
17:12
Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с ПасхойСмотреть фотографии
16:36
В Волгоградской области в марте появилось на свет 11 двоенСмотреть фотографии
15:38
Калонкин оспорил приговор по делу о хищениях на волгоградских свалкахСмотреть фотографии
15:17
«Спартак» - чемпион!»: волгоградские ватерполисты вернули звание лучшей команды страныСмотреть фотографии
14:27
Миллионы за «липовый» капремонт. В Волгограде судят железнодорожников за аферу 7-летней давностиСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области ищут пропавшего 22 марта мужчинуСмотреть фотографии
12:25
Получивший по суду за теракт 20 лет генерал СК Музраев обжаловал приговорСмотреть фотографии
11:49
ЛДПР обещает волгоградцам выходной день после ПасхиСмотреть фотографии
11:09
Микроавтобус ехал из Волгограда: в ГУ МВД назвали причину ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
10:49
Ему было всего 17 лет. В Волгоградской области в машине на обочине нашли тела двух человекСмотреть фотографии
10:28
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на волгоградском мостуСмотреть фотографии
09:35
Ночное пасхальное богослужение в фоторепортаже ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградцам рассказали о самом холодном дне новой неделиСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде 16 апреля перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
08:00
«Врачи работают в авральном режиме»: волгоградцам советуют не объедаться на ПасхуСмотреть фотографии
00:40
Бочаров посетил Пасхальное богослужение в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
22:08
85-летний байкер из Воронежской области опробовал трассу «Битвы на Волге» в ВолжскомСмотреть фотографии
21:07
«Упустили птицу удачи»: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Чайкой»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области женщина получила ожоги из-за вспыхнувшей стиралкиСмотреть фотографии
19:15
«Собрания больше не нужны?»: жители Волжского возмутились ростом квартплаты с 1 маяСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде госпитализирован третий пострадавший в ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде двор после субботника завалили хламомСмотреть фотографии
 