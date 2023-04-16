Ему было всего 17 лет. В Волгоградской области в машине на обочине нашли тела двух человек

В Иловлинском районе Волгоградской области ночью на обочине в машине нашли тела двух человек. Сообщается, что одному из погибших было всего 17 лет.

— По предварительной информации, около 22.26, управлявший автомобилем ГАЗ-2410 17-летний водитель двигался со стороны станицы Сиротинской в направлении станицы Новогригорьевской, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 28 километре дороги водитель потерял управление и съехал на левую обочину с последующим наездом на дерево.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель и его 20-летний пассажир получили травмы несовместимые с жизнью.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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