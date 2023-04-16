Происшествия

Ему было всего 17 лет. В Волгоградской области в машине на обочине нашли тела двух человек

Происшествия 16.04.2023 10:49
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16.04.2023 10:49


В Иловлинском районе Волгоградской области ночью на обочине в машине нашли тела двух человек. Сообщается, что одному из погибших было всего 17 лет. 

— По предварительной информации, около 22.26, управлявший автомобилем ГАЗ-2410 17-летний водитель двигался со стороны станицы Сиротинской в направлении станицы Новогригорьевской, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 28 километре дороги водитель потерял управление и съехал на левую обочину с последующим наездом на дерево.  

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель и его 20-летний пассажир получили травмы несовместимые с жизнью. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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