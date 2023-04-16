Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на волгоградском мосту

Пострадавшие в ДТП с участием трех автомобилей на мосту через Волгу в Краснослободск продолжают лечение в больнице № 25 Волгограда. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в аварии получили травмы семь человек, в том числе малолетний ребенок.

— Госпитализировано трое пострадавших в больницу № 25. Мужчина и женщина в возрасте 35-ти лет продолжают лечение в отделении сочетанной травмы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В нейрохирургическом отделении продолжает лечение 38-летний мужчина, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее в облздраве сообщали, что 35-летнего мужчину прооперировали, а 35-летняя женщина находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Еще четверых пострадавших — 40-летнего и 35-летнего мужчин, 34-летнюю женщину и трехлетнюю девочку после обследования и оказания помощи направили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 15 апреля на мосту в районе съезда к хутору Бобры столкнулись три автомобиля — LADA Vesta, RAF и Lada XRAY.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области