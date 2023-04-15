Спорт

Волгоградские гандболистки готовятся к матчу с «Ладой» 16 апреля

Спорт 15.04.2023 14:43
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15.04.2023 14:43


Завтра, 16  апреля, гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на выезде с «Ладой» из Тольятти в рамках 12-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги. Как сообщает ИА "Высота 102", волгоградкам осталось провести два матча до окончания регулярного чемпионата. И уже сейчас известен соперник команды Олега Кулешова по первому раунду плей-офф. Им стал "Ростов-Дон", гарантировавший себе вторую строчку в турнирной таблице. Игры четвертьфинала в Волгограде и в Ростове-на-Дону пройдут ориентировочно 6 и 11 мая.
В прошлом туре динамовки одержали долгожданную победу над подмосковной "Звездой" на домашней площадке со счётом 29:28. Этот выигрыш никак не повлиял на турнирное положение коллектива.  Волгоградский клуб с седьмого места уже не подвинется. Тем не менее, триумф придал положительные эмоции для  уверенности в своих силах молодой команде перед решающими поединками в сезоне.
- Мы долго ждали эту победу. В каких-то играх были рядом. У нас есть желание побеждать, но не всегда все идет по плану. Зацепились сегодня. Кураж пошел. Болельщики помогли, которые приходят за нас поболеть. Спасибо им за поддержку в этот прекрасный день. Мы хотим доставлять им радость, - так делился впечатлениями о поединке главный тренер клуба Олег Кулешов.

"Лада" на данный момент занимает четвертое место и имеет в своём активе 47 баллов. Соперники "Динамо-Синары"  ещё могут подняться в тройку лидеров по итогам регулярки, поэтому, очевидно, вопрос турнирной мотивации для тольяттинских гандболисток будет далеко не на последнем месте.  В нынешнем чемпионате завтрашние соперники провели между собой три игры. Во всех поединках успех оставался  за "Ладой".
В Самарской области смогут выступить 9 гандболисток "Динамо".  Среди них - представители молодёжной сборной России Анастасия Чешева,  Алина Загороднева и Софья Васильева.  В составе национальной команды до 19 лет динамовки вместе с примкнувшей к ним голкипером второй волгоградской команды Елизаветой Старковой приняли участие в товарищеском турнире , прошедшим в Минске на этой неделе. В трёх матчах наша молодёжка одержала одну победу над своими сверстницами из Беларуси со счётом 34:14. Также российская дружина уступила взрослой белорусской сборной 25:35 и сборной клубов из этой же страны 23:28. В итоге молодёжная сборная России заняла третье место на этих соревнованиях.
Незадолго до игр молодёжки свои первые три товарищеских поединка в истории  против Беларуси провела сборная до 17 лет под руководством бывшей волгоградской гандболистки Ольги Акопян. В эту команду были вызваны две динамовки - Варвара Сёмина и Арина Прокофьева. Последняя, к сожалению,  получила травму по ходу первой встречи, которая завершилась уверенной победой подопечных Акопян  - 35:20. Две других игры закончились также триумфом российской сборной - 36:27 и 42:16.
Перед началом сбора капитаном команды была назначена Варвара Сёмина. По возвращению в клуб 16-летняя спортсменка поделилась своими эмоциями в интервью пресс-службе "Динамо":
- Дебют в сборной получился неплохим. Конечно, волнение присутствовало. Все-таки первые официальные матчи. Многое получилось. По своему возрасту в динамовских командах  уже сталкивалась с капитанством. Это решение тренерского штаба сборной. Так получилось, что доверились мне. Я очень ценю это. Спасибо. Моей главной задачей было поддержание атмосферы в команде. Надеюсь, что справилась с ней, - признавалась Варвара.

Отметим, что во взрослую сборную на тренировочный сбор в Подмосковье  из клуба были вызваны Анастасия Старшова и Екатерина Долматова. Последняя получила травму и с «Ладой» не сыграет.
Напомним,  во время перерыва гандболистки, тренерский штаб и директор "Cпортивной школы по гандболу "Динамо" Стелла Вартанян приняли участие в акции по посадке деревьев в ЦПКиО, посвященной 100-летнему юбилею спортивного общества.  Помимо этого, в прошлые выходные бело-голубые провели товарищеский матч с болельщиками "Ротора", направленный на сближение  и улучшение связей между двумя волгоградскими коллективами. После спарринга была проведена совместная фотосессия фанатов и гандболисток. И затем футбольные поклонники подарили динамовкам торт с символикой "Ротора" и "Синары".
Встреча «Лада»- «Динамо-Синара» состоится 16 апреля. Начало в 16-00.

Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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