В ЦПКиО Волгограда заложили аллею в честь 100-летия «Динамо»









Волгоградские гандболистки, воспользовавшись паузой в играх чемпионата, накануне приняли участие в акции по высадке деревьев в ЦПКиО, посвященной 100-летнему юбилею спортивного общества "Динамо", который отмечается в этом году в России. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу клуба.







- Апрель 2023 года проходит под знаком 100-летия общества «Динамо». Мы с удовольствием принимаем участие в мероприятиях, посвященных этой прекрасной дате. Сегодня гандболистки динамовской основы заложили аллею. Через неделю эстафету подхватят вторая и третья команды «Динамо-Синары». Мы рады принять участие в возрождении популярного места отдыха Волгограда, - заявила директор ГАУ "Спортивная школа по гандболу" Стелла Вартанян.













- 100 лет - это знаковая история. Для нас участие в ней - это большая честь. Наша гандбольная команда сейчас возрождается. Мы стремимся к тому, чтобы в городе появился еще один объект для внимания, в том числе, для семей с детьми. Чтобы можно было наслаждаться игрой, наслаждаться праздником, - выступил главный тренер клуба Олег Кулешов.















Справка. Волгоградская областная организация ОГО ВФСО «ДИНАМО» была создана 18 апреля 1923 года и стало первым спортивным обществом в нашей стране, которое сыграло авангардную роль в становлении и организации отечественного физкультурно-спортивного движения.

В июне 1924 года общество «Динамо» появилось в Царицыне. Осенью 1930 года в Сталинграде был построен стадион «Динамо», ставший центром физкультурной работы в городе. В структуру Волгоградской организации «Динамо» в настоящее время входят более 40 коллективов физической культуры.Женский гандбол в Волгограде появился в 1972 году, когда открылась первая детско-юношеская спортивная школа. На базе этой школы была создана команда по ручному мячу «Буревестник» — прародительница «Динамо». Гандбольный коллектив стал называться «Динамо» в 2003 году. Волгоградский клуб является шестикратным чемпионом, а также многократным серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России . Обладатель кубка ЕГФ.