Расписание электричек изменится 28 декабря в Волгоградской области

В Волгоградской области пригородные поезда будут курсировать по расписанию рабочего дня 28 декабря в связи с предстоящими новогодними праздниками, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

- Также обращаем внимание пассажиров, что некоторые рейсы пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Кривомузгинский, Волгоград-1 – Ложки, Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), Арчеда – Алексиково (и обратно), а также Алексиково – Урюпино (и обратно) будут перенесены на другие даты, – предупреждают в Приволжской железной дороге.

Жителей региона просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать поездку.