Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности для Волгоградской области из-за трех погодных явлений, передает V102.RU.

Так, в регионе ожидается туман, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. Срок действия предупреждений - до 26-29 декабря соответственно. Дольше всего в Волгоградской области задержится гололедица - до 9 утра 29 декабря.

В Волгоградском ЦГМС сообщают, что в районах области 26-27 декабря также ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега с дождем и дождя. В Волгограде в течение нескольких дней прогнозируют гололедицу. Температура воздуха днем около 0º. В ночные часы - небольшой минус.