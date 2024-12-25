В Волгограде суд лишил нерадивого отца выплат за погибшего на СВО сына

Расписание электричек изменится 28 декабря в Волгоградской области25.12.2024 19:57
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области25.12.2024 17:02
В Волгограде возбуждено уголовное дело против ворвавшегося с ножом в лицей наркомана25.12.2024 16:02
В Волгограде назначены семь глав комитетов обладминистрации25.12.2024 14:34
25 декабря в Волгоградской области после многочисленных согласований окончательно утверждены главы семи комитетов региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», старых-новых руководителей обрели облкомЖКХ, облкоминформтехнологии, облкомтруда, облком безопасности населения, облспорткомитет,...