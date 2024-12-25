«Классика» на льду: «Ростелеком» дарит волгоградцам оперные шедевры на главном катке города





«Ростелеком» и развлекательный парк «Раздолье» организовали эксклюзивные показы знаменитого оперного шоу «Классика на Дворцовой» (12+) на главном открытом катке города Волгограда. Национальный провайдер — генеральный партнер проекта — предоставил для трансляции видеоверсии гала-концертов последних четырех сезонов. Концерты, которые увидят волгоградцы, доступны в коллекции популярного онлайн-кинотеатра Wink

«Классика на Дворцовой» — масштабный open-air-проект классического музыкального искусства, который проходит с 2012 года на сцене у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Из года в год слушателей поражает высокое вокальное мастерство певцов и виртуозная игра музыкантов. Впечатление на зрителей производят авторская сценография, потрясающие по красоте декорации, световые эффекты и костюмы исполнителей.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Цифровые сервисы «Ростелекома» дают возможность услышать великие произведения миллионам меломанам и приобщить к классическому музыкальному искусству новых слушателей по всему миру. Показы на льду в Волгограде мы организовали впервые, но что же делать тем, кто еще не умеет кататься на коньках? В медиатеке Wink собрана эксклюзивная видеоколлекция «Классики на Дворцовой». Все серии доступны бесплатно. Наслаждайтесь просмотром.

Трансляция «Классики на Дворцовой» в Волгограде стартовала накануне новогодних праздников 27 декабря и продлится до середины марта 2025 года. Каждый вторник и четверг в 19:30 посетители катка увидят знаменитые арии из опер и оперетт, шлягеры, баллады и романсы, вошедшие в золотую коллекцию хитов планеты. Среди исполнителей сопрано Нина Минасян, меццо-сопрано Анна Горячёва, тенор Чарльз Косторново, бас-баритон Томмазо Борео и многие другие звезды мировой оперной сцены. Всего на катке парка «Раздолье» пройдет 21 показ.

Екатерина Халипская, генеральный директор парка развлечений «Раздолье»:

— Даже переменчивый южный климат не помешает волгоградцам насладиться торжеством классики на льду. Система искусственного охлаждения ледовой арены позволяет кататься на коньках даже при плюсовой температуре. Рекомендую посетить кинопоказы еще и потому, что они состоятся в вечернее время, когда включается декоративная подсветка. Катание в такой волшебной атмосфере под аккомпанемент великих музыкальных шедевров подарит незабываемые эмоции.

Телеграм. Концерты будут транслироваться поочередно с повтором в следующем месяце, поэтому желающие могут увидеть все выступления. Следить за анонсами «Классики на Дворцовой» волгоградцы могут на официальном сайте и в социальных сетях парка «Раздолье»: ВКонтакте

Для тех, кто интересуется не только классической музыкой, в онлайн-кинотеатре Wink создана коллекция «Концерты» , где размещены более 300 фильмов и сериалов с участием звезд музыки. Консультации по подключению к видеосервису Wink и другим услугам «Ростелекома» предоставляются по бесплатному номеру 8 800 200 3000. Подробная информация доступна на официальном сайте компании.

Фото: «Ростелеком»

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