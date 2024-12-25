Телеком

«Классика» на льду: «Ростелеком» дарит волгоградцам оперные шедевры на главном катке города

Телеком 25.12.2024 17:03 Реклама
0
25.12.2024 17:03 Реклама


«Ростелеком» и развлекательный парк «Раздолье» организовали эксклюзивные показы знаменитого оперного шоу «Классика на Дворцовой» (12+) на главном открытом катке города Волгограда. Национальный провайдер — генеральный партнер проекта — предоставил для трансляции видеоверсии гала-концертов последних четырех сезонов. Концерты, которые увидят волгоградцы, доступны в коллекции популярного онлайн-кинотеатра Wink.
«Классика на Дворцовой» — масштабный open-air-проект классического музыкального искусства, который проходит с 2012 года на сцене у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Из года в год слушателей поражает высокое вокальное мастерство певцов и виртуозная игра музыкантов. Впечатление на зрителей производят авторская сценография, потрясающие по красоте декорации, световые эффекты и костюмы исполнителей. 
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: 
— Цифровые сервисы «Ростелекома» дают возможность услышать великие произведения миллионам меломанам и приобщить к классическому музыкальному искусству новых слушателей по всему миру. Показы на льду в Волгограде мы организовали впервые, но что же делать тем, кто еще не умеет кататься на коньках? В медиатеке Wink собрана эксклюзивная видеоколлекция «Классики на Дворцовой». Все серии доступны бесплатно. Наслаждайтесь просмотром.
Трансляция «Классики на Дворцовой» в Волгограде стартовала накануне новогодних праздников 27 декабря и продлится до середины марта 2025 года. Каждый вторник и четверг в 19:30 посетители катка увидят знаменитые арии из опер и оперетт, шлягеры, баллады и романсы, вошедшие в золотую коллекцию хитов планеты. Среди исполнителей сопрано Нина Минасян, меццо-сопрано Анна Горячёва, тенор Чарльз Косторново, бас-баритон Томмазо Борео и многие другие звезды мировой оперной сцены. Всего на катке парка «Раздолье» пройдет 21 показ.
Екатерина Халипская, генеральный директор парка развлечений «Раздолье»: 
— Даже переменчивый южный климат не помешает волгоградцам насладиться торжеством классики на льду. Система искусственного охлаждения ледовой арены позволяет кататься на коньках даже при плюсовой температуре. Рекомендую посетить кинопоказы еще и потому, что они состоятся в вечернее время, когда включается декоративная подсветка. Катание в такой волшебной атмосфере под аккомпанемент великих музыкальных шедевров подарит незабываемые эмоции.
Концерты будут транслироваться поочередно с повтором в следующем месяце, поэтому желающие могут увидеть все выступления. Следить за анонсами «Классики на Дворцовой» волгоградцы могут на официальном сайте и в социальных сетях парка «Раздолье»: ВКонтакте и Телеграм.
Для тех, кто интересуется не только классической музыкой, в онлайн-кинотеатре Wink создана коллекция «Концерты», где размещены более 300 фильмов и сериалов с участием звезд музыки. Консультации по подключению к видеосервису Wink и другим услугам «Ростелекома» предоставляются по бесплатному номеру 8 800 200 3000. Подробная информация доступна на официальном сайте компании.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
25.12.2024 12:28 Реклама
Телеком 25.12.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2024 17:35 Реклама
Телеком 20.12.2024 17:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2024 16:56 Реклама
Телеком 20.12.2024 16:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2024 17:25 Реклама
Телеком 18.12.2024 17:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2024 12:05 Реклама
Телеком 18.12.2024 12:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2024 16:57 Реклама
Телеком 13.12.2024 16:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.12.2024 10:39 Реклама
Телеком 12.12.2024 10:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.12.2024 09:29 Реклама
Телеком 11.12.2024 09:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2024 17:00 Реклама
Телеком 09.12.2024 17:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.12.2024 11:47 Реклама
Телеком 07.12.2024 11:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2024 17:55 Реклама
Телеком 06.12.2024 17:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2024 16:47
Телеком 06.12.2024 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2024 10:26 Реклама
Телеком 06.12.2024 10:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.12.2024 14:16 Реклама
Телеком 04.12.2024 14:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.12.2024 11:24 Реклама
Телеком 04.12.2024 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:57
Расписание электричек изменится 28 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде суд лишил нерадивого отца выплат за погибшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:21
Рост цен на все ускорил инфляцию в Волгоградской области до 9%Смотреть фотографии
17:37
На партзаседании согласовали шесть глав комитетов волгоградского обладминаСмотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом отправили в СИЗО троих цыган, избивших мужчину на заправкеСмотреть фотографии
17:03
«Классика» на льду: «Ростелеком» дарит волгоградцам оперные шедевры на главном катке городаСмотреть фотографии
17:02
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
Муниципальное вече неожиданно собрал Андрей Бочаров в администрации регионаСмотреть фотографии
16:26
В ЕР рассказали о деталях гуманитарной миссии в новых и прифронтовых регионахСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде возбуждено уголовное дело против ворвавшегося с ножом в лицей наркоманаСмотреть фотографии
15:26
Проблемы с двигателем возникли у летевшего в Волгоград самолетаСмотреть фотографии
15:16
Полиция опубликовала видео с задержанным, прорывавшимся в лицей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Ворвавшийся в лицей Волгограда мужчина был вооружен ножомСмотреть фотографии
14:52
Бочаров призвал сменить тактику борьбы с мусором в регионеСмотреть фотографии
14:41
Жителя Омска осудили под Волгоградом за дискредитацию Вооруженных Сил РФСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде назначены семь глав комитетов обладминистрацииСмотреть фотографии
14:31
В цыганский поселок в Волгограде нагрянули полицейские и энергетикиСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде в юбилей Победы возле «Гасителя» достроят интерактивный бронепоездСмотреть фотографии
14:23
«Красный Октябрь» стал бронзовым призером турнира по волейболуСмотреть фотографии
13:46
«Здесь фонтан целый»: в Волжском кипятком затопило школу №1Смотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Полиция сообщила подробности о мужчине, ворвавшемся в лицей №3 ВолгоградаСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде неадекватный мужчина ворвался в лицей №3Смотреть фотографииCмотреть видео
12:43
В Волгограде задержан поджигатель отделения Сбера на СпартановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Число пользователей онлайн-банков в Волгоградской области выросло на 13%Смотреть фотографии
12:24
Андрей Бочаров обрисовал будущее театра кукол в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
Дети из ПНИ, где умерли двое, выписаны из больницы в КамышинеСмотреть фотографии
11:41
«Пусть каждый питомец найдет хозяина»: директор МБУ «Северное» подвел итоги работы приюта для бездомных животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
ФАС РФ возбудила дело против фонда капремонта Волгоградской области за 4-миллиардную закупкуСмотреть фотографии
11:18
Черный-пречерный переход на севере Волгограда власти пообещали осветитьСмотреть фотографии
11:04
Андрей Бочаров оценил новую улицу КраснознаменскуюСмотреть фотографии
 