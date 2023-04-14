Расследования 14.04.2023 20:01
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14.04.2023 20:01
Еланский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно 26-летнюю бывшую сотрудницу банка. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину признали виновной в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета).
В судебном заседании установлено, что сотрудница банка с марта по апрель 2022 года, пользуясь преклонным возрастом отдельных клиентов и их невнимательностью, похитила 400 тысяч рублей путем имитации их выдачи гражданам. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 37 пенсионеров из Еланского района Волгоградской области.
Хищение денежных средств выявила служба безопасности банка и в ходе ведомственной проверки. В их поле зрения попала попытка сотрудницы банка снять деньги с клиентского счета, которая не удалась ввиду сбоя программного обеспечения.
Вину женщина признала, раскаялась и полностью возместила причиненный материальный ущерб.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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