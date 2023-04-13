Оскорблял власть: спрятавшего труп в мусорном баке волгоградца осудили на 9,5 лет

Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении ранее судимого 56-летнего Владимира Кочнева. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина спрятал тело знакомого, в мусорный бак, спустя пять дней после его смерти.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном он полностью признал.

Уточняется, что суд приговорил фигуранта дела к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина оставлен в СИЗО. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что Кочнев 5 ноября 2022 года распивал спиртное на квартире со своим 45-летним знакомым. Между мужчинами возник конфликт, переросший в поножовщину. Злоумышленник ударил приятеля ножом в область правой ноги. Потерпевший от потери крови потерял сознание, после чего Кочнев бросил его и ушел из квартиры.

Спустя время он вернулся, но знакомый был уже мертв. Через пять дней тело начало разлагаться и злоумышленник вынес труп на улицу, где выбросил его в мусорный контейнер у жилого дома № 13 по улице Жирновской в микрорайоне Ангарский.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», Владимир Кочнев ранее уже привлекался к уголовной ответственности за драку, уклонение от отбывания наказания и публичное оскорбление представителя власти. Фигурант дела предпочитал не работать, а вести праздный образ жизни и выпивать, семьи и детей у него нет.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»