В Волгограде водитель сбил 12-летнюю девочку на велосипеде и скрылся

В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне вечером в частном секторе сбили девочку-подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», ребенок передвигался на велосипеде.

— По предварительным данным, в 19.45 неустановленный водитель за рулем неустановленного автомобиля напротив дома № 22 по улице Никопольской наехал на 12-летнюю велосипедистку, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии несовершеннолетнюю доставили в больницу. Полиция ведет розыск водителя.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области