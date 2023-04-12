Расследования

Увез в багажнике и избил: в Волгограде подростка похитили из-за телефона

Расследования 12.04.2023 12:02
0
12.04.2023 12:02


В Волгограде в прокуратуру ушло дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении и грабеже подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», 16-летнего юношу увезли в багажнике в безлюдное место. 

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда  завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений), — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Следствием установлено, что 3 марта 2022 года фигурант дела на улице Шкирятова встретил ранее незнакомого ему подростка. Внимание злоумышленника привлек телефон в руках несовершеннолетнего. Обвиняемый подошел к парню и ударил его в лицо, после чего забрал сотовый.   

Однако заметив, что телефон защищен паролем, 19-летний волгоградец потребовал от потерпевшего его разблокировать. Получив отказ, угрожая насилием 16-летенму юноше, агрессор усадил его в багажник, а затем вывез в безлюдное место, где избил свою жертву. 

Юноша, испугавшись за свою жизнь, выполнил все требования злоумышленника, после чего тот забрал телефон и скрылся. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.04.2023 12:46
Расследования 12.04.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2023 17:23
Расследования 11.04.2023 17:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2023 17:01
Расследования 11.04.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2023 15:43
Расследования 11.04.2023 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2023 12:46
Расследования 11.04.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 15:07
Расследования 10.04.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 12:58
Расследования 10.04.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 11:19
Расследования 10.04.2023 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 10:35
Расследования 10.04.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2023 10:32
Расследования 10.04.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 20:41
Расследования 09.04.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 17:32
Расследования 09.04.2023 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 14:07
Расследования 09.04.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2023 12:43
Расследования 09.04.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2023 20:44
Расследования 08.04.2023 20:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:46
Вину признал. В Волжском 13 апреля начнут судить кикбоксера Аркадия ГригорянаСмотреть фотографии
12:02
Увез в багажнике и избил: в Волгограде подростка похитили из-за телефонаСмотреть фотографии
11:51
Прямой разговор с губернатором Волгоградской области: онлайн-трансляция ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
11:26
Дачный паром остановят под Волгоградом из-за сбросов с Волжском ГЭССмотреть фотографии
11:18
Выбили стекло и потушили пожар: на парковке «Волгоград Арены» спасатели раскрошили красную легковушкуСмотреть фотографии
11:01
МегаФон впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежомСмотреть фотографии
10:46
Космонавты записали на МКС видеообращение к волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгоградской области пьяный водитель снес пешеходаСмотреть фотографии
10:20
В Волжском должников за свет штрафуют после самовольного подключения к сетиСмотреть фотографии
09:52
Губернатор в эфире: Бочаров проведет прямой разговор с волгоградцамиСмотреть фотографии
09:30
От котла до нагревателя: волгоградцам дарят подарки за покупкиСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде на 7 дней изменят расписание электричкиСмотреть фотографии
08:09
Волгоград занял 20-е место в рейтинге городов по зарплатамСмотреть фотографии
21:20
«Пора любви и легких китайских построек»: весенний Волгоград в фоторепортаже ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:56
Фармаколог объяснил, стоит ли волгоградцам тратить деньги на витаминыСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцы сняли на видео многометровую стену из отходов вдоль дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Пасха-2023: где в Волгограде пройдут главные мероприятия православного праздникаСмотреть фотографии
17:23
Двое потерпевших в суде простили волгоградке обман с эротическим массажемСмотреть фотографии
17:01
Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор бывшему вице-мэру Волжского Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы стали пользоваться pre-5G в 1,5 раза чащеСмотреть фотографии
16:36
Госдума приняла закон об электронных повестках для военнообязанныхСмотреть фотографии
16:01
В Волгоградской области у столба ЛЭП нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
15:43
Волгоградские полицейские задержали четверых угонщиков Toyota Land Cruiser PradoСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области 11 апреля похоронили бойца ЧВК Андрея КачапкинаСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде 3000 налогоплательщиков узнали новое о ЕНССмотреть фотографии
14:22
Волгоградец из-за парковочного места порезал колеса «ГАЗели»Смотреть фотографии
13:59
Волгоградская академия МВД направит своих преподавателей в филиал в ДНРСмотреть фотографии
13:54
Не хлебом единым: фермер из Волгоградской области собирает гуманитарные грузы для участников СВОСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде из-за ЧП с трубой остановилось производство на заводе силикатного кирпичаСмотреть фотографии
13:01
Волгоградца арестовали за попытку подкупить оперативника УФСБСмотреть фотографии
 