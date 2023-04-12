В Волгограде в прокуратуру ушло дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении и грабеже подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», 16-летнего юношу увезли в багажнике в безлюдное место.

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений), — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Следствием установлено, что 3 марта 2022 года фигурант дела на улице Шкирятова встретил ранее незнакомого ему подростка. Внимание злоумышленника привлек телефон в руках несовершеннолетнего. Обвиняемый подошел к парню и ударил его в лицо, после чего забрал сотовый.

Однако заметив, что телефон защищен паролем, 19-летний волгоградец потребовал от потерпевшего его разблокировать. Получив отказ, угрожая насилием 16-летенму юноше, агрессор усадил его в багажник, а затем вывез в безлюдное место, где избил свою жертву.

Юноша, испугавшись за свою жизнь, выполнил все требования злоумышленника, после чего тот забрал телефон и скрылся.

Фото: архив ИА «Высота 102»