Губернатор в эфире: Бочаров проведет прямой разговор с волгоградцами

В Волжском сегодня, 12 апреля, состоится выступление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», во встрече с главой региона примут участие более 600 жителей Волгоградской области.

— Помимо очного формата, тысячи волгоградцев смогут следить за выступлением дистанционно — по телевизору или в Сети, — сообщили в пресс-службе администрации региона. — Мероприятие объединит представителей самых разных отраслей и сфер, вне зависимости от их убеждений и взглядов.

Уточняется, что прямую трансляцию из ДК «Октябрь» организует ГТРК «Волгоград-ТРВ» на канале «Волгоград 24».

Среди приглашенных ожидаются ветераны, депутаты, руководители силовых структур, главы районов, почетные граждане Волгограда и области, общественники, представители бизнеса, власти, духовенства, образования, науки, образования и спорта, IT и СМИ.

Начало мероприятия анонсировано на 12.00.