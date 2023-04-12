Общество

Губернатор в эфире: Бочаров проведет прямой разговор с волгоградцами

Общество 12.04.2023 09:52
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12.04.2023 09:52


В Волжском сегодня, 12 апреля, состоится выступление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», во встрече с главой региона примут участие более 600 жителей Волгоградской области.

— Помимо очного формата, тысячи волгоградцев смогут следить за выступлением дистанционно — по телевизору или в Сети, — сообщили в пресс-службе администрации региона. — Мероприятие объединит представителей самых разных отраслей и сфер, вне зависимости от их убеждений и взглядов. 

Уточняется, что прямую трансляцию из ДК «Октябрь» организует ГТРК «Волгоград-ТРВ» на канале «Волгоград 24». 

Среди приглашенных ожидаются ветераны, депутаты, руководители силовых структур, главы районов, почетные граждане Волгограда и области, общественники,  представители бизнеса, власти, духовенства, образования, науки, образования и спорта, IT и СМИ. 

Начало мероприятия анонсировано на 12.00.

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