В Волгоградской области пьяный водитель снес пешехода

В Камышинском районе Волгоградской области накануне примерно в 20.00 пьяный водитель за рулем легковушки сбил женщину-пешехода.

— По предварительной информации, 29-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Ford Focus двигался по улице Братьев Сорокиных, где напротив дома № 3а наехал на 58-летнюю женщину, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным полицейского ведомства, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешехода доставили в больницу.

Фото: архив ИА «Высота 102»