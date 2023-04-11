Двое потерпевших в суде простили волгоградке обман с эротическим массажем

Расследования 11.04.2023 17:23
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11.04.2023 17:23
Фроловский городской суд Волгоградской области в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении Екатерины К., которая обвинялась в мошенничестве и покушении на мошенничество. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, мужчины, которых обманула фигурантка уголовного дела, сообщили, что не имеют к ней претензий и не желают привлекать женщину к уголовной ответственности. На суд они не пришли, но предоставили нотариально заверенные заявления, в которых также указали, что Екатерина возместила им причиненный материальный ущерб и просили прекратить в отношении нее уголовное дело.
Согласно материалам дела, в январе 2022 года Екатерина под чужой фотографией разместила на одном из каналов в мессенджере Telegram объявление о предоставлении ею услуг интимного массажа. У нее появился первый клиент, который в общей сложности перевел ей на банковскую карту 110 тысяч рублей, но эротического массажа так и не получил. Деньги он отправлял несколькими переводами за услуги, страхование собственной жизни и жизни девушки, на разблокировку кассового аппарата, для возврата ранее переведенных средств.
В апреле 2022 года в эту ловушку угодил еще один мужчина, который перечислил ей 114 тысяч рублей за несостоявшийся массаж и услуги по его сопровождению. Еще 50 тысяч он переводить отказался, так как заподозрил незнакомку в непорядочности.
Женщину обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ. Суд принял решение о прекращении уголовного дела.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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