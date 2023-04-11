Расследования 11.04.2023 15:43
0
11.04.2023 15:43
Сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД совместно с коллегами из городского управления МВД задержали участников организованной группы, подозреваемых в краже Toyota Land Cruiser Prado.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорогостоящий автомобиль волгоградки, припаркованную во дворе многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе, угнали в ноябре прошлого года.
Полицейским удалось выйти на след четверых волгоградцев, трое из которых были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. По данным оперативников, злоумышленники заранее выбрали автомобиль, который планировали похитить, и приехали на место преступления ночью. Дорогую машину они спрятали в бесхозном гаражном боксе в Ворошиловском районе. Сообщники самовольно поменяли на нем замки и приготовили к использованию в качестве автомастерской.
С помощью специальных устройств они отключили сигнализацию и перегнали машину в гараж, где перебили номерные агрегаты.
Затем по поддельным документам автомобиль был продан покупателю из Казахстана, откуда за ней приехал водитель. Под контролем оперативников угнанную иномарку остановили на посту ДПС.
Накануне в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов Росгвардии трое злоумышленников были задержаны по месту их жительства. Четвертый предпринял попытку покинуть регион, но разделил участь своих подельников.
В ходе обысков полицейские изъяли у злоумышленников специальные технические устройства, радиостанции, которые использовались ими во время совершения преступлений, ключи от похищенного автомобиля и другие вещественные доказательства.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды их преступной деятельности.
В Волгоградской области похитителю щенка грозит два года колонии11.04.2023 12:46
Расследования 11.04.2023 12:46
Волгоградка взыскала с УК 300 тысяч за переломанные руки10.04.2023 15:07
Расследования 10.04.2023 15:07
Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в Волгограде10.04.2023 12:58
Расследования 10.04.2023 12:58
В Волгоградской области сын забил отца черенком от лопаты из-за долга в магазине10.04.2023 11:19
Расследования 10.04.2023 11:19
Сотрудники УФСБ задержали организаторов незаконной миграции в Волгограде10.04.2023 10:35
Расследования 10.04.2023 10:35
Ударила ножом 36 раз. Убившая из-за денег родную тетю волгоградка попросилась домой10.04.2023 10:32
Расследования 10.04.2023 10:32
Под Волгоградом поджигателя дома с детьми приговорили и отпустили09.04.2023 20:41
Расследования 09.04.2023 20:41
Под Волгоградом у водителя изъяли Volkswagen в пользу государства за пьянство09.04.2023 17:32
Расследования 09.04.2023 17:32
Суд под Волгоградом поставил точку в деле о сельском рэкете09.04.2023 14:07
Расследования 09.04.2023 14:07
«Открыл окно и звал маму»: в Волжском загулявшую мать осудят за смерть ребенка09.04.2023 12:43
Расследования 09.04.2023 12:43
Экс-преподаватель волгоградского техникума «погорела» на зачетках и курсовых08.04.2023 20:44
Расследования 08.04.2023 20:44
«Охотился на Жульку»: жители Фролово нашли стрелка, выстрелившего в дворовую собаку07.04.2023 20:47
Расследования 07.04.2023 20:47
Кикбоксера Григоряна будут судить за 35 ударов ножом 29-летней волжанки07.04.2023 20:02
Расследования 07.04.2023 20:02
В Волгограде за 4 дня расследовали дело об осквернении Вечного огня07.04.2023 17:26
Расследования 07.04.2023 17:26
"Надо поверить?": чиновники Котово обнародовали пробы воды после скандала с коричневой жижей07.04.2023 13:46
Расследования 07.04.2023 13:46