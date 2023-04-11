







Сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД совместно с коллегами из городского управления МВД задержали участников организованной группы, подозреваемых в краже Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорогостоящий автомобиль волгоградки, припаркованную во дворе многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе, угнали в ноябре прошлого года.

Полицейским удалось выйти на след четверых волгоградцев, трое из которых были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. По данным оперативников, злоумышленники заранее выбрали автомобиль, который планировали похитить, и приехали на место преступления ночью. Дорогую машину они спрятали в бесхозном гаражном боксе в Ворошиловском районе. Сообщники самовольно поменяли на нем замки и приготовили к использованию в качестве автомастерской.

С помощью специальных устройств они отключили сигнализацию и перегнали машину в гараж, где перебили номерные агрегаты.





Затем п о поддельным документам автомобиль был продан покупателю из Казахстана, откуда за ней приехал водитель. Под контролем оперативников угнанную иномарку остановили на посту ДПС.

Накануне в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов Росгвардии трое злоумышленников были задержаны по месту их жительства. Четвертый предпринял попытку покинуть регион, но разделил участь своих подельников.

В ходе обысков полицейские изъяли у злоумышленников специальные технические устройства, радиостанции, которые использовались ими во время совершения преступлений, ключи от похищенного автомобиля и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды их преступной деятельности.



