Расследования

Волгоградские полицейские задержали четверых угонщиков Toyota Land Cruiser Prado

Расследования 11.04.2023 15:43
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11.04.2023 15:43



Сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД совместно с коллегами из городского управления МВД задержали участников организованной группы, подозреваемых в краже Toyota Land Cruiser Prado.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорогостоящий автомобиль волгоградки, припаркованную во дворе многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе, угнали в ноябре прошлого года. 
 
Полицейским удалось выйти на след четверых волгоградцев, трое из которых были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений.  По данным оперативников, злоумышленники заранее выбрали автомобиль, который планировали похитить, и приехали на место преступления ночью. Дорогую машину они спрятали в бесхозном гаражном боксе в Ворошиловском районе. Сообщники самовольно поменяли на нем замки и приготовили к использованию в качестве автомастерской.
 
С помощью специальных устройств они отключили сигнализацию и перегнали машину в гараж, где перебили номерные агрегаты.

 Затем по поддельным документам автомобиль был продан покупателю из Казахстана,  откуда за ней приехал водитель. Под контролем оперативников угнанную иномарку остановили  на посту ДПС.
 
Накануне в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов Росгвардии трое злоумышленников были задержаны по месту их жительства. Четвертый предпринял попытку покинуть регион, но разделил участь своих подельников.
 
В ходе обысков полицейские изъяли у злоумышленников специальные технические устройства, радиостанции, которые использовались ими во время совершения преступлений, ключи от похищенного автомобиля и другие вещественные доказательства.
 
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды их преступной деятельности.

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