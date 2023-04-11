За первые 10 дней апреля Сбер выдал вдвое больше ипотек, чем год назад

Экономика 11.04.2023 13:53
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11.04.2023 13:53
За первые десять дней апреля Сбер выдал 25,2 тыс. жилищных кредитов на 83 млрд рублей. По количеству выдач это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года, а в денежном выражении — на 110% больше. При этом объём выданной ипотеки за десять апрельских дней 2023 года оказался почти таким же, как за десять дней марта этого года.
По данным аналитиков Домклик, по-прежнему востребована льготная ипотека. По программам с госучастием за 10 дней выдано 8,5 тыс. жилищных кредитов на 37,8 млрд рублей (+51% к аналогичному периоду прошлого года).
Самой популярной оказалась «Семейная ипотека»: россияне взяли её на 17,7 млрд рублей (+29%). Серьёзный прирост также показала «Ипотека с господдержкой»: 15,9 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за первые 10 дней апреля в 2022 году.
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