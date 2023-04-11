В Волгограде из-за ЧП с трубой остановилось производство на заводе силикатного кирпича









Сегодня, 11 апреля, остановилось производство на заводе силикатного кирпича в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места событий, причиной произошедшего стало разрушение паровой трубы , которая обеспечивает мощности завода.













О том, что завод встал подтвердил и гендиректор предприятия Владимир Жиров, который также находится на месте происшествия. По его словам, завод обеспечивает кирпичом строителей Волгоградской области. Жиров не смог назвать сроки ликвидации аварии. По предварительным данным, этот процесс будет не быстрым, так как в ходе происшествия была повреждена еще и газовая труба.













В настоящее время аварийные бригады срезали поврежденные куски паровой трубы. На заводе ждут специалистов газовой службы, которые займутся своим участком восстановительных работ.













На данным момент известно, что около 11:00 водитель самосвала, который не является сотрудником завода, проехал с поднятым кузовом и повредил трубу. Водителя задержали для выяснения обстоятельств. В настоящее время с ним занимаются сотрудники полиции, которые также прибыли на место происшествия. Пострадавших в ходе происшествия нет. Осколками трубы были задеты легковые машины, припаркованные поблизости.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



