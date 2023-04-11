«Взрыва не было»: в Волгограде выясняют причины ЧП на заводе силикатного кирпича

Происшествия 11.04.2023 12:11
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11.04.2023 12:11
На заводе силикатного кирпича в Волгограде, который находится на улице Краснополянской в Дзержинском районе, выясняют причины разгерметизации паровой трубы. По словам очевидцев, это сопровождалось сильным хлопком, похожим на взрыв. Из трубы повалил пар.
- Взрыва не было. Машина задела трубу. Пострадавших нет, - сообщили ИА «Высота 102» на предприятии. В приемной руководителя пояснили, что он сейчас не может подойти к телефону, так как разбирается в причинах произошедшего.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких вызовов с данного предприятия в оперативные службы не поступало.
Подробности выясняются.
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