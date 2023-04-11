ВТБ: мошенники увеличивают лимиты переводов клиентов для вывода средств

Экономика 11.04.2023 09:57
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11.04.2023 09:57
ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов.
В начале разговора с клиентом мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к личному кабинету: оформление кредитной заявки, смена финансового номера или доверенного номера телефона. После этого они стремятся изменить лимиты денежных переводов, чтобы увеличить сумму полученных средств.
-При работе с цифровыми сервисами клиентам сегодня надо быть очень внимательными и оберегать свой личный кабинет от посягательств третьих лиц. Для обмана клиентов злоумышленники прибегают к разным схемам, представляясь сотрудниками госорганов, банков и других организаций. Но если раньше их целью было получить доступ к уже имеющимся у вас средствам, то сейчас они нацелены на расширение лимитов доступных переводов, чтобы увеличить свою «добычу». Чтобы дополнительно защитить свои средства, мы рекомендуем проверять историю входов в учетную запись, при малейшей угрозе – заблокировать ее или конкретную карту, а также настроить подходящие вам лимиты для денежных переводов, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.
ВТБ планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет обратиться в банк и установить в цифровом канале ограничение в получении кредитных средств онлайн. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт.
В прошлом году ВТБ реализовал ряд сервисов, направленных на дополнительную защиту клиентских средств от мошенников. Пользователям ВТБ Онлайн доступно скрытие баланса счетов и установка лимитов по операциям, а также блокировка кредитных карт или учетной записи с возможностью разблокировки. Сервис позволяет смотреть историю авторизаций, сообщить номер телефона мошенников и даже проверить ссылку на подозрительный веб-сайт.
Банк рекомендует соблюдать простые правила цифровой и финансовой безопасности: не доверять неизвестным, даже если они представляются сотрудниками банков или органов власти в телефонной беседе. Вчитываться в СМС, получаемые от банка, проверять точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ по номеру 1000, на сайте банка или обратившись в отделение.
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