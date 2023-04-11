Спорт

Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» возглавил клуб премьер-лиги «Сочи»

Спорт 11.04.2023 09:49
0
11.04.2023 09:49



Бывший наставник "Ротора" Дмитрий Хохлов накануне стал главным тренером клуба российской премьер-лиги "Сочи". Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на клуб. На этом посту Дмитрий Хохлов  сменил Курбана Бердыева, который возглавил команду этой зимой. Сразу после назначения Бердыева Хохлов вошёл в  его тренерский штаб. 

Не исключено, что одной из причин для кадровых перестановок послужили последние неудачные результаты коллектива и неудовлетворительный уровень показанного футбола. После рестарта чемпионата с начала весны футболисты с берегов Чёрного моря в пяти матчах одержали две победы и уступили в трёх остальных. В последнем туре они проиграли на своём поле самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:2.  В турнирной таблице сочинцы на данный момент занимают 9-е место с  31-м набранным баллом в 22-х встречах.

Справка. Дмитрий Хохлов стал главным тренером "Ротора" в июне 2021 года перед стартом сезона в ФНЛ. Под его руководством волгоградцы провели 25 официальных матчей, в которых было одержано шесть побед.  На момент отставки Хохлова, которая случилась в ноябре 2021 года,  команда после 23-х туров занимала 16-ое место в таблице. После ухода из клуба и до прихода в "Сочи" экс-наставник сине-голубых долгое время находился без работы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.04.2023 21:46
Спорт 10.04.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2023 22:17
Спорт 09.04.2023 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2023 13:05
Спорт 09.04.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.04.2023 19:48
Спорт 08.04.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2023 21:55
Спорт 06.04.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2023 15:59
Спорт 05.04.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2023 17:06
Спорт 02.04.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 21:27
Спорт 01.04.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 17:01
Спорт 01.04.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2023 12:26
Спорт 01.04.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2023 21:21
Спорт 31.03.2023 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2023 20:57
Спорт 29.03.2023 20:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2023 21:20
Спорт 28.03.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2023 21:33
Спорт 27.03.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2023 21:08
Спорт 26.03.2023 21:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:02
Банк «Открытие»: почти 30% жителей ЮФО имеют одну или несколько подработокСмотреть фотографии
10:45
Бочаров определит задачи развития Волгоградской области на будущее десятилетиеСмотреть фотографии
10:23
Учите китайский. В Волгограде в апреле ищут претендентов на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:49
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» возглавил клуб премьер-лиги «Сочи»Смотреть фотографии
09:38
«Хоровое пение созвучно русской душе»: Волгоград объединил исполнителей со всего региона на гала-концерте ВГИИКаСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом два человека пострадали в тройном ДТП с автобусомСмотреть фотографии
08:50
Опознал сосед. В Волгоградской области нашли труп мужчины с обглоданным лицомСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде программистов заманивают зарплатой от 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области 1 из 200 жителей заболевает ОРВИСмотреть фотографии
07:54
В старой части Волжского 11 апреля на сутки снизили напор водыСмотреть фотографии
21:46
Матч «Ротор»-СКА стал самым посещаемым в РоссииСмотреть фотографии
21:25
Отравившихся женщину и 2-летнего малыша эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
21:18
Заморозки, дожди и шквальный ветер ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
«Конец света»: в Котово 10 апреля порвались трубы и пропало электричествоСмотреть фотографии
20:13
Росприроднадзор начал расследование после разлива нефтепродуктов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:54
Волгоградские школьники отработали навыки спасения тонущих на «Гоше»Смотреть фотографии
19:02
В Волгограде открылся обновленный операционный зал налоговой инспекцииСмотреть фотографии
17:19
«Он никто и звать его никак»: глава района Волгоградской области пригрозил судом фермеру за «дорогу Бастрыкина»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Главами двух поселений в Волгоградской области на местных выборах стали единороссыСмотреть фотографии
16:38
Замены к лучшему: «Ростелеком» обновил клиентам более 220 тысяч роутеровСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде 48-летний мужчина устроил погром на кладбищеСмотреть фотографии
16:07
«Цистерна – в хлам»: в Волгограде момент столкновения нефтевоза с КАМАЗом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Оружие нашли в водоеме. В Волгограде спор из-за девушки в караоке-клубе закончился стрельбойСмотреть фотографии
15:23
«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машинСмотреть фотографии
15:07
Волгоградка взыскала с УК 300 тысяч за переломанные рукиСмотреть фотографии
14:57
На месте оперативные службы. В Волжском на перекрестке у СНТ опрокинулась фура с топливомСмотреть фотографии
14:33
Самолет из Волгограда в Петербург вернули на стоянку из-за неисправностиСмотреть фотографии
13:12
В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсыСмотреть фотографии
12:58
Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
Все свое ношу с собой: волжанам рассказали, как отказаться от пластика и сэкономитьСмотреть фотографии
 