Спорт 11.04.2023 09:49
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11.04.2023 09:49
Бывший наставник "Ротора" Дмитрий Хохлов накануне стал главным тренером клуба российской премьер-лиги "Сочи". Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на клуб. На этом посту Дмитрий Хохлов сменил Курбана Бердыева, который возглавил команду этой зимой. Сразу после назначения Бердыева Хохлов вошёл в его тренерский штаб.
Не исключено, что одной из причин для кадровых перестановок послужили последние неудачные результаты коллектива и неудовлетворительный уровень показанного футбола. После рестарта чемпионата с начала весны футболисты с берегов Чёрного моря в пяти матчах одержали две победы и уступили в трёх остальных. В последнем туре они проиграли на своём поле самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:2. В турнирной таблице сочинцы на данный момент занимают 9-е место с 31-м набранным баллом в 22-х встречах.
Справка. Дмитрий Хохлов стал главным тренером "Ротора" в июне 2021 года перед стартом сезона в ФНЛ. Под его руководством волгоградцы провели 25 официальных матчей, в которых было одержано шесть побед. На момент отставки Хохлова, которая случилась в ноябре 2021 года, команда после 23-х туров занимала 16-ое место в таблице. После ухода из клуба и до прихода в "Сочи" экс-наставник сине-голубых долгое время находился без работы.
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