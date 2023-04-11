В Волгоградской области 1 из 200 жителей заболевает ОРВИ

Здравоохранение 11.04.2023 08:15
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11.04.2023 08:15
Заболеваемость населения Волгоградской области острыми респираторными инфекциями снизилась в регионе еще на 8%. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, несмотря на эту положительную тенденцию, количество обращений за медицинской помощью еще остается высоким. Так, случаи ОРВИ диагностируются у 0,5% населения региона - заболевает почти каждый двухсотый житель. Более половины случаев фиксируются среди взрослого населения региона - 58%.
При этом в РПН утверждают, что заболеваемость гриппом иммунизированных волгоградцев ниже в 70 раз, чем среди не привитого населения.
В муниципальных образования области заболеваемость ОРИ с превышением среднеобластного уровня отмечается в Быковском, Городищенском, Жирновском, Иловлинском, Киквидзенском, Клетском, Котовском, Октябрьском, Серафимовичском, Чернышковском районах, в Волгограде и Волжском.
По результатам мониторинга наблюдения за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе доминировали риновирус и РС-вирус наряду с другими вирусами негриппозной этиологии (аденовирус, бокавирус, коронавирус сезонный и COVID-19).
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