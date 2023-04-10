



В Волгограде восстановлено движение на 11-ом километре дороги Волгоград-Большие Чапурники-Червленое после ДТП с нефтевозом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, сегодня, 10 апреля в 00.15 часа на этом участке трассы произошла авария с участием грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом-цистерной и груженым песком КАМАЗом. Касательного соприкосновения двух тяжелых машин хватило для того, чтобы грузовик с песком опрокинулся в кювет. В свою очередь, нефтевоз получил серьезные повреждения – в цистерне образовались огромные рваные дыры, через которые на дорогу вытекло топливо.

Водители двух автомашин обратились за медицинской помощью. Движение на данном участке дороги было закрыто почти 15 часов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области