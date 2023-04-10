Волгоградка взыскала с УК 300 тысяч за переломанные руки

Расследования 10.04.2023 15:07
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10.04.2023 15:07
В Волгограде УК «Волга Дом» выплатит жительнице Красноармейского района 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 55-летняя женщина вечером 28 апреля прошлого года проходила по пешеходной дорожке мимо дома №103 по ул. Удмуртская, где упала и получила переломы рук. Пострадавшую госпитализировали. Выяснилось, что на дорожке, где волгоградка получила травмы, имелись многочисленные выбоины, выкрашивания бетона, участки оголения арматуры и т.д.
По итогам проверки прокуратурой Красноармейского района Волгограда в адрес руководителя управляющей компании ООО «Волга Дом» было внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого проведен ремонт пешеходной дорожки.
Кроме того, прокурором Красноармейского района Волгограда в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с управляющей компании в пользу заявительницы компенсации морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.
Решением Красноармейского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен.
По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, заверили в надзорном органе.
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