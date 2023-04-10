На месте оперативные службы. В Волжском на перекрестке у СНТ опрокинулась фура с топливом

В Волжском Волгоградской области сегодня днем, 10 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Севастопольской и Пушкина. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате аварии на дорогу произошел разлив дизельного топлива.

— Около 13.00 на телефон ЕДДС поступило сообщение об опрокидывании грузового автомобиля Daf и проливе топлива рядом с СНТ «Тюльпан». В результате дорожного инцидента никто не пострадал, — прокомментировали информагентству в мэрии Волжского.





Уточняется, что водитель не справился с управлением. На месте ДТП работают профильные службы, в том числе дежурный караул пожарной части № 32, спасательная служба ЕДДС Волжского, отдел по делам ГО и ЧС города и служба охраны окружающей среды.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что по предварительным данным, 49-летний водитель грузового автомобиля не вошел в поворот, что привело к опрокидыванию.

— Мужчина, находившийся за рулем грузовика, от госпитализации отказался, — добавили в региональном главке МВД.

Фото: администрация Волжского

Движение ограничено. В Волгограде перевернулся КАМАЗ после ДТП с нефтевозом: видео