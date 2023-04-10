В Жирновском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственного отца. Как сообщает ИА «Высота 102», фигурант дела забил родственника черенком от лопаты.

— Уголовное дело возбуждено Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СКР по регион, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — В настоящее время мужчина задержан. Назначен ряд судебных экспертиз.

Уточняется, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительно установлено, что 7 апреля 2023 года фигурант дела навестил своего 62-летнего, проживавшего в одном из частных домов по улице Медведицкой в селе Нижняя Добринка. Мужчины стали отмечать встречу. Между отцом и сыном произошел конфликт. Сын стал попрекать отца за долги.

Затем подозреваемый схватил черенок от лопаты и нанес родственнику не менее 10 ударов в различные части тела. Часть ударов пришлись по голове. Мужчина скончался на месте. Согласно экспертизе, смерть наступила от перелома костей свода и основания черепа.

Как стало известно журналистам информагентства, кровавая драма разыгралась из-за долгов пенсионера в местном магазине.

Фото: архив ИА «Высота 102»